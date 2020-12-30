CHP'li Fikri Sağlar'dan başörtülülere karşı nefret söylemi

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:52 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:58

CHP'li Fikri Sağlar bir televizyon programında başörtülülere karşı ayrımcılık ve nefret söyleminde bulunarak "Türbanlı bir hakimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var." dedi.

Fikri Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." dedi.

Programda katılımcı olarak bulunan ve yıllarca AK Parti’de siyaset yapan Mustafa Yeneroğlu’nun Sağlar'ın bu hakaretlerine karşı en küçük bir tepki göstermemesi izleyenleri şaşırttı.

Konuyu sosyal medyada gündeme getiren gazeteci Nuh Albayrak konuyla ilgili "CHP’nin, defalarca bakanlık yapmış “en kalbur üstü, en makul” denilen adamından en zelil ve pespaye ayırımcılık ve nefret söylemi... “CHP siyaset değil, inanç meselesidir” dedi.