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Politika

CHP'li gençlerden provokatif sınav pankartı

İstanbul'da bazı caddelere provokatif pankart astığı iddiasıyla gözaltına alınan CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP gençlik kolları üyesi 3 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

IHA27 Haziran 2020 Cumartesi 23:53 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 23:54
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bazı caddelere "ÖSYM manipülasyon yapacak kaybettiniz diye, kitapçıkların başından ayrılmayın" yazılı pankartlar asıldı. Bu pankartların fotoğrafının "CHP Esenyurt Gençlik Örgütü" isimli sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma başlatıldı. Güvenlik güçlerince paylaşımları yaptığı tespit edilen CHP Esenyurt Gençlik Kolları Başkanı E.A. ile CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler, alınan ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Esenyurt Gençlik Örgütü imzalı 5 pankart güvenlik güçlerince toplatıldı.

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