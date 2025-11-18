CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e verdiği destekle bilinen CHP'li Kurtuluş Uygur, küçük bir gruba yaptığı konuşmada yolsuzluktan tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve onu destekleyenleri yerden yere vurdu.

Uygur CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların bir bir çarşaf gibi ortaya saçıldığı günlerde kirli siyasete özellikle İmamoğlu cephesine karşı CHP içinde temizlik çağrısı yaptı.

"Biz Ekrem'i zaten biliyorduk" diyen Uygur, parti içindeki bazı isimleri de eleştirerek, "Gün taraf seçme günüdür" çıkışında bulundu.

"EKREM'LE OLMAZ DEDİK"

Geçmişte de benzer uyarıları yaptıklarını hatırlatan Uygur, 2014 yılında Mustafa Sarıgül'ün adaylığına karşı çıktıklarını ve 2019'da da "Ekrem'le olmaz" dediklerini belirtti. Uygur, o dönemki uyarılarını, "2014'te kıyameti yıktık. Ortalığı ayağa kaldırdık. Kadıköy'de Gürsel Tekin'le beraber miting yaptık. 'Ulan Mustafa'dan olmaz' dedik. 2019, Ekrem'le olmaz' dedik. Vay anam vay anam. Ortalık yıkıldı," sözleriyle anlattı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NU DA UYARMIŞ

O dönem CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nu da uyardığını söyleyen Uygur, "Canan, bizi kesen tırpan seni de keser kızım. Sen doktorluk yaparken biz direklerin tepesindeydik," ifadelerini kullandı.

"GÜN TARAF SEÇME GÜNÜDÜR"

Parti içinde tarafını belli etmeyenlere seslenen Uygur, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şimdi gün taraf seçme günüdür. Hiç başka kelimeye gerek yok. Gürsel Tekin ne diyor elini vurup? 'Ben bunların arkadaşı değilim.' Ben şimdi Ekrem'e, Turan Taşkın Özer'e, Özgür Karabat'a lafım yok. Pusuda bekleyenlere söylüyorum. Ya açık açık çıkın beraber savaşalım, ya da idare-i maslahatçılık oynamayın. İdare-i maslahatçılık oynayanların elinde, idare başkasına geçer, maslahat ellerinde kalır."

TEK TEK İSİM VERDİ: ARKADAN FİLM ÇEVİRMEYİN

Uygur, aralarında Rıza Akpolat, Erdoğan Toprak, Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Selin Sayek Böke, Tekin Bingöl ve Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu bazı isimleri sayarak, "Bu milleti, bu namuslu, bu onurlu, bu şerefli insanları bir daha götürüp ayaklarının altına paspas etmeyin ey kocaman siyasetçiler. Ya adam olun ya gelin aslan gibi durun, ya da arkadan film çevirmeyin. Sizi izliyoruz," dedi.

Parti içinde bir temizlik yapılması gerektiğini vurgulayan Kurtuluş Uygur, "Bir tek yol var. Ya gelin yanımızda aslanlar gibi durun, beraber hep beraber temizleyelim. Hiçbir siyasi beklentimiz de yok ha. Bizim Ekrem'lerle falan filan işimiz yok. Biz oraya noktayı koymuşuz. Bu partinin içindeki pislikler temizlenecek. Nokta," diyerek sözlerini tamamladı.