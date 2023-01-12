İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7891
  • EURO
    20,2012
  • ALTIN
    1137.05
  • BIST100
    4877.65
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'li isimden Davutoğlu'na tepki: Yüzde 0,3 oyu ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!
Politika

CHP'li isimden Davutoğlu'na tepki: Yüzde 0,3 oyu ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!

CHP'li Barış Yarkadaş, Altılı Masa'nın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Her genel başkan hem cumhurbaşkanlığı hem de bakanlık alacak. Cumhurbaşkanı bizleri dinlemezse meclis fesih olur' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Yarkadaş, 'Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!' dedi.

12 Ocak 2023 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
CHP'li isimden Davutoğlu'na tepki: Yüzde 0,3 oyu ile Türkiye'yi yönetmek istiyor!
ABONE OL

Altılı masanın ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldığı bir programda, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." sözlerini söylemişti. Cumhurbaşkanının genel başkanları dikkate almaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır." cevapladı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise Davutoğlu'nun sözlerine cevap vererek, "Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor!" dedi.

Davutoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Yarkadaş, "Ya Ahmet Davutoğlu'na ne demeli? Davutoğlu, yüzde 0,3 oy oranı ile Türkiye'yi yönetmek istiyor! Bu ne demokrasinin temel kurallarına ne de eşitlik ilkesine uyuyor! "Cumhurbaşkanı stratejik kararları 6 genel başkanla birlikte verecek" diyen Davutoğlu, adeta "eli kolu bağlanmış" bir cumhurbaşkanı tarifi yapıyor. Davutoğlu, bu saçmalığa ve "Zihni Sinir projelere" hepimizi ikna etmeye çalışıyor. Altılı Masa'ya en çok Altılı Masa'nın aktörleri zarar veriyor. Ahmet Davutoğlu Altılı Masa'yı yoruyor." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.