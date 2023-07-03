CHP'li isimden fondaş medya itirafı: İhanet çetesi

Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı mağlubiyet sonrasında partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarına rağmen koltuğu bırakmadı. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda dizayn eden Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz." dedi.

İMAMOĞLU İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: MUTLAKA DEĞİŞİM ZAMANI



İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU: CHP KİMSEYE ALTIN TABAK İÇİNDE GENEL BAŞKANLIĞI SUNMAZ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası 'topyekün değişim' diyerek koltuğuna göz koyan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı. "CHP, hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz." diyen Kılıçdaroğlu, "Bu davranış CHP'nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'na 'hodri meydan' diyen CHP lideri, "Ekrem Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP'li, CHP'ye genel başkan adayı olabilir." demişti.

CHP MUĞLA İL BAŞKANI EROL: HALK TV VE SÖZCÜ TV İHANET ÇETESİDİR



Yeni Şafak'ın haberine göre; Seçim yenilgisi sonrasında Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İmamoğlu'na yakın Sözcü ve Halk TV'nin CHP'den para aldıkları bir kez daha tescillendi.

CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Kılıçdaroğlu'na destek vererek "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"PARAYI CHP'DEN ALIP KILIÇDAROĞLU'NA SALLIYORLAR"



İki kanalı hedef alan Erol, "Parayı CHP'den alıyorlar, CHP Genel Başkanı'nı milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" diye konuştu.