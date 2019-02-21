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Bayır'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapıldı

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz' sözleriyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu aday belirleme sürecini eleştirdi ve '12 ilçeyi kaybedebiliriz' dedi.

  • AA
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CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adaylarına ilişkin "Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz." dedi.

"CHP'DE YAŞANANLAR ÇOK ÜZÜYOR"

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıldır aktif siyaset yaptığını, bir evladı olarak gördüğü CHP'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASI KARIŞMIŞ"

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aday belirleme süreci öncesinde İzmir için ayrıntılı bir rapor sunduğunu hatırlatan Bayır, "Genel başkanımız çok kişiyle görüşüyor. Bu görüşmelerde kafası karışıyor diye düşünüyorum. Genel başkanın bu olaylara müdahale etmesi gerekiyor. Artık İzmir'i bilen kenttin milletvekillerinde bilgi alıp değerlendirmek yerine ne yazık ki İzmir'i tanımayan siyasi hırsları esir almış bazı arkadaşlarımızın düşüncelerini hayata geçiriyor." dedi.

Bayır, partinin son dakikada belediye başkan adayı değiştirdiği Buca'da ciddi darbe aldığını, ilçe örgütünün adeta yangın yerine dönüştüğünü ifade etti.

"AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİYLE ADAY TESPİT EDİLDİ"

Yaşananların CHP gibi bir partiye yakışmadığını dile getiren Bayır, şöyle devam etti:

"Bu yaşananlar, bir Malatya milletvekili, kenti tanımayan bir genel başkan yardımcısı İzmir milletvekili ve bir başka İzmir milletvekilini kafa kafaya vererek gelecekteki kariyer planlamasının yapmasının sonucudur. Sayın genel başkan, seçimlerinde daha titiz davranması gerekiyor. Demek ki bu tarz insanların CHP'nin tepe noktasında bulunmasını doğru bulmuyorum. Bundan sonraki süreçte de adayların böyle belirlenmesi sürecinde işimiz çok zor. Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz."

"İZMİR'DE 12 İLÇEYİ KAYBEDEBİLİRİZ"

Bayır, yapıldığı iddia edilen kamuoyu yoklamasından partide kimsenin haberini olmadığını, adayların tüm üyelerin katılımıyla yapılacak bir ön seçimle belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Partilerini iktidar yapmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bayır, "Ben önceki sonuçlardan daha kötü bir sonuç alacağımız konusunda endişe taşıyorum. 8 ilçeyi kaybettik. Bugün itibarıyla söylüyorum, 12 ilçeyi kaybedebiliriz diye tahminde bulunuyorum. En büyük problemlerimizden bir tanesi çok acemi bir il başkanımız var. Hala bir çalışma programı ve planlama yapmadı. Genel merkezde bu konuda il başkanlarına 'çalışma programı yapın' diye bir şey de yok." şeklinde konuştu.

"AK PARTİ 20 GÜNDEN BERİ SAHADA"

AK Partili adayların 20 günden bu yana sahada çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Bayır, partililerini bir rehavet içinde gördüğünü, bu durumunda kendisini endişelendirdiğini sözlerine ekledi. 

BİR TEPKİ DE CHP'Lİ YARKADAŞ'TAN GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun aday tercihlerine bir tepki de 25-26 dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi. "Eğer; üyeye dayalı ön seçim için sandık kurulsa, bugün yaşanan tartışmalara şahit olmayacaktık" diyen Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun 10 Mart 2018 tarihindeki Tüzük Kurultayı'nda "Herkes ön seçime girecek, atama sistemini azaltacağız" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

 

 

 

 

 

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