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Politika

Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama: Terör örgütü propagandası yapanlarla barışı getireceğiz

CHP'li Canan Kaftancıoğlu yine skandal bir açıklamaya imza attı. Fondaş bir medya kanalına konuk olan Kaftancıoğlu seçimlere ilişkin yaptığı konuşmada 'Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz' dedi.

Yeni Şafak10 Mayıs 2023 Çarşamba 12:27 - Güncelleme:
Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama: Terör örgütü propagandası yapanlarla barışı getireceğiz
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Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını son sürat sürdürürken, CHP'li Canan Kaftancıoğlu, fondaş medya kanalında skandal açıklamalarda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK TEPKİ GÖRÜRÜYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre; PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP ile arasındaki iş birliği ülkenin büyük bir kesiminden tepki görürken, Kaftancıoğlu'nun canlı yayında kullandığı ifadeler, vatandaşların tepkisini çekti. Kaftancıoğlu, seçimi CHP'nin yüzde 55 oranla kazanacağını söylerken, ülkeye de sözde barışı getireceklerini iddia etti. Kaftancıoğlu, 15 Mayıs'tan sonra barışı getirirken terör örgütü propagandası yapanları da dahil edeceklerini açıkladı.

Kaftancıoğlu programda şu ifadeleri kullandı:

Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz.

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