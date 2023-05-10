Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama: Terör örgütü propagandası yapanlarla barışı getireceğiz

Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını son sürat sürdürürken, CHP'li Canan Kaftancıoğlu, fondaş medya kanalında skandal açıklamalarda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İŞ BİRLİĞİ BÜYÜK TEPKİ GÖRÜRÜYOR



Yeni Şafak'ın haberine göre; PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP ile arasındaki iş birliği ülkenin büyük bir kesiminden tepki görürken, Kaftancıoğlu'nun canlı yayında kullandığı ifadeler, vatandaşların tepkisini çekti. Kaftancıoğlu, seçimi CHP'nin yüzde 55 oranla kazanacağını söylerken, ülkeye de sözde barışı getireceklerini iddia etti. Kaftancıoğlu, 15 Mayıs'tan sonra barışı getirirken terör örgütü propagandası yapanları da dahil edeceklerini açıkladı.

Kaftancıoğlu programda şu ifadeleri kullandı:

Hiç korkmasınlar biz 15 Mayıs'tan sonra 86 milyon hep birlikte bu ülkeyi yönetirken terör örgütü propagandası yapanlar da dahil bu ülkeye barışı getireceğiz.