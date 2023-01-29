CHP'li Mehmet Bekaroğlu kendi partisine ''faşist'' dedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim siyaseti ve söylemlerini taklit ederek reklam çalışmalarını yürüten CHP, son yaptığıyla kendi tabanından bile sert tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklamış slogan olarak da Adnan Menderes'in tek parti rejimini yıkan "Yeter Söz Milletindir" ifadesini kullanmıştı.

CHP ise sloganı hemen kopyalayarak parti binasına Kemal Kılıçdaroğlu temalı afiş astırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin riyakarlığına tepki göstererek, "Utanmadan çıkıp partilerinin binasına Yeter söz milletindir afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ BEKAROĞLU PARTİSİNE 'FAŞİST' DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, partisini 'faşist' olarak niteledi. "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı..." diyerek devam eden bir paylaşım yapan Bekaroğlu, gelen tepkilerin ardından tweetini sildi.

MUHARREM İNCE: CHP'DE BUNA SES ÇIKARACAK KİMSE KALMADI MI?

Eski CHP'li Muharrem İnce, CHP'li vekile tepki göstererek, "CHP'de kadın kotasından PM üyesi, Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olacaksın, Atatürk ve İsmet Paşa dönemine "tek parti faşizmi" diyeceksin! CHP'de buna ses çıkaracak kimse kalmadı mı? Ben Atatürk'e, İsmet Paşa'ya faşist dedirtmem. Haddini bil Mehmet Bekaroğlu!" dedi.