CHP'li müşahitten itiraf! Muhalefette derin çatlak: İYİ Parti bizi sattı

Türkiye'de bugün, 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ile yeni vekillerinin belirleneceği seçim için tercih yapıldı. Ülke genelinde saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi sonrası sandıklar tek tek açılmaya başladı.

Açılan sandıklarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı önde götürüyor.

Sonuçlarda manipülasyon yapıldığını iddia eden CHP yönetimine ise, kendi içinden bir sandık müşahidi sahada yaşananları anlatarak sonuçların yalan değil doğru olduğunu savundu.

CHP'li müşahit sosyal medyada yaptığı itirafta, 2019'daki yerel seçimlerin aksine ittifak olarak sahada bölündüklerini belirtip İyi Parti tarafından CHP'nin ihanete uğradığını söyledi.

İşte o itiraf;

MUAHALEFET BÖLÜNEREK KAYBETTİ



Bu seçim, Kadıköy'den gelen oyların İmamoğlu'nu öne geçireceği çok parçalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil arkadaşlar. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın hiç oy almadığı bir yerden 3 milyon oy alması gerekiyor. Gerçeklerle savaşılmaz. Muhalefet bölünerek kaybetti.

KILIÇDAROĞLU İNCE KADAR OY ALAMADI



Konunun sorumlusu Anadolu Ajansı değil. Bakın şu anda Şişli Necdet Kotil İlkokulu'ndayım. Önceki seçimde de buradaydım. Kılıçdaroğlu maalesef İnce kadar bile oy alamadı sandıklardan. Siz mutlu olun diye hikaye mi anlatayım? Meclis'te İyi Parti demiş adam Cumhurbaşkanı da Erdoğan. Durum bu.

SAHADA GÖRDÜĞÜMÜZ BİR ŞEY VAR



Yani gördüğümüz oyların söylediği bir şey var. Sahada gördüğümüz bir şey var. Yüzde 66 çeken arkadaşların bunu izah etmesi lazım. Mazbata CHP verisiyle alınıyorsa ona göre pozisyon alalım. Yoksa hiç olayı büyütmeye gerek yok.