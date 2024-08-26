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Politika

CHP'li Özkan'a tepki yağıyor: Bu, edep yoksunluğudur

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerini kınadı.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
CHP'li Özkan'a tepki yağıyor: Bu, edep yoksunluğudur
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Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 953. yıl dönümü kutlanan Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının, bir daha kapanmamak üzere Türklere açıldığını belirtti. Açıkkapı, "Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız halkımızla birlikte ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Büyük Taarruz'un 26 Ağustos'ta başladığını ve 30 Ağustos'ta büyük bir zafer elde edildiğini anımsatan Açıkkapı, ağustos ayının zaferler ayı olduğunu, Türk tarihi açısından bu ayın önem taşıdığını vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösteren Açıkkapı, "Bu söylemlerinden dolayı Tuncay Özkan'ı kınıyorum. Bu, edep yoksunluğudur. Dil, kalbin aynasıdır, biz buna inanıyoruz. Kalpte olan diline vurmuştur. Maalesef bu dil, o kalbi de kirletmiştir." dedi.

Açıkkapı, hiçbir milletvekiline bu tür sözlerin yakışmayacağını söyledi.

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