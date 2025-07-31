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Politika

CHP'li Özkan'ın skandal açıklamasına tepki! İnan: Çeşme'nin külünden siyaset devşirmeye çalışan kifayetsiz

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Çeşme yangınına ilişkin açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 'Elinde belge varsa adliyeye git; yoksa Çeşme'nin külünden siyaset devşirmeye çalışan kifayetsiz bir algı tacirinden ibaretsin. Bu ucuz numaralar artık tutmuyor' dedi.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 21:23 - Güncelleme:
CHP'li Özkan'ın skandal açıklamasına tepki! İnan: Çeşme'nin külünden siyaset devşirmeye çalışan kifayetsiz
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AK Parti İzmir Milletvekili İnan, açıklamasında, CHP İzmir Milletvekili Özkan'ın Çeşme'deki yangının planlı çıkarıldığı iddiasına sert tepki gösterdi.

Özkan'ın 4 Temmuz'da Çeşme'de çıkan yangının AK Parti'nin daha önce yapmak istediği Çeşme Projesi'nin bulunduğu alanda çıktığını iddia ettiği aktaran İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Planlı mı, tesadüf mü?' şeklinde açıklama yapmış ve suç duyurusunda bulunduğunu söylemişti. Harita başında yan yana iki rengi gösterip 'komplo var' diye milleti galeyana getirmek, cehaletle kötü niyetin birleşimidir. Elinde belge varsa adliyeye git; yoksa Çeşme'nin külünden siyaset devşirmeye çalışan kifayetsiz bir algı tacirinden ibaretsin. Bu ucuz numaralar artık tutmuyor."

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