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Politika

CHP'li Özkoç hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'tehdit' suçundan fezleke düzenledi.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 10:49 - Güncelleme:
CHP'li Özkoç hakkında fezleke
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özkoç'un, twitter hesabından 30 Ocak 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

Paylaşımda kullandığı ifadelerin, eleştiri sınırlarını aşıp kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek boyutta olduğu, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Engin Özkoç'un, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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