CHP'li Öztrak şaşırtmadı, DBP'li Aydeniz'i savundu: Orada yoktuk

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"OLAYIN ÖNCESİNİ BİLMİYORUZ"

Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında polise yumruk atan DBP Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz'e ilişkin bir soruyu yanıtlayan Öztrak,"Tabii olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez ama tekrarlıyoruz." dedi.

Öztrak, sözlerinin devamında polise tokat atmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

"DOKUNULMAZLIK İLE İLGİLİ KARAR ALMADIK"

"DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyasının bu hafta Karma Komisyon'da görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP 'Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılmalı' diyor. CHP'nin bu konudaki tutumu ne olacak?" sorusu üzerine Öztrak, "Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içinde ne var ne yok görmemişler. Şimdi eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.