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Politika

CHP'li Öztrak'tan büyük gaf: Ülkenin en önemli sorunu Genel Başkanımız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir gafa imza atarak, “Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız” dedi.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:27 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası bir basın toplantısı düzenlendi.

Öztrak enflasyonun, işsizliğin, Türkiye'de görülmemiş bir sefalete sebep olduğunu ve ülkede açlığın başladığını ileri sürerek sözlerini devam ettirirken bir gafa imza attı.

Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız" ifadelerini kullandı. Gafın ardından konuşmasına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Öztrak'ın o anları, sosyal medyada çok konuşuldu.

CHP'Lİ BAŞKAN AYETLE DALGA GEÇTİ

Malatya CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ise iki arkadaşıyla Kur'an okunurken dini değerlerle alay etti.

MALATYA CHP Gençlik Kolları Başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı bir radyo kanalında okunan Kur'an-ı Kerim'in meali eşliğinde video çekti. Videoda ayeti kelimelerden 'etkileniyormuş' gibi yapan 3 kişi dini değerlerle alay etti.

Sosyal medyadan çok sayıda kişi, Kaygusuz ve arkadaşlarına tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Kaygusuz görüntüleri sosyal medya hesabından kaldırdı.

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