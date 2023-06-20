Şener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, seçimlerin iki turunda da partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklamıştı. Şener, gelen tepkiler sonrası dün akşam saatlerinde söylem değiştirerek, açıklamalarını 'kafa bulmak için' yaptığını söyledi.diyen Şener,açıklamasında bulundu.

SARIGÜL'DEN, ŞENER'E: OMURGASIZ ZİKZAKÇI

CHP'den ayrılıp Türkiye Değişim Partisi'ni kuran ve 14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP listelerinden Erzincan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine sert açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, Şener hakkında, "Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur." ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Son derece üzüldüm. Bu tip konuşmalar, siyasete ve demokrasiye olan ilgiyi azaltır. Önemli görevlerde bulunmuş siyasilerin attıkları adımlara, verdikleri karara dikkat etmeleri lazım. Omurganız yoksa, duruşunuz yoksa, bir kere ihanet ettiyseniz ömür boyu ihanet edersiniz. Siyaset omurgalı insanların siyaseti olmalı. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur."