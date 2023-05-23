CHP'li Şener: Kılıçdaroğlu seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez

Eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan sonra söylem değiştirip, milliyetçi vurgulara yönelmesini eleştirerek, bunun Kılıçdaroğlu'nun aleyhine olacağını söyledi.

Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın kazandığını hatırlatan Şener, Kılıçdaroğlu seçilse bile hiçbir sözünü yerine getiremeyeceğini, artık Parlamenter Sisteme geçişin hala olduğunu söyledi.

İşte Şener'in katıldığı canlı yayınındaki o sözlerinden satır başları:

PARLAMENTER SİSTEM ARTIK HAYAL

Açıkça söyleyeyim, Kemal bey seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez. Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal. Kanun çıkaramaz, bütçe yapamaz. Denge denetim mi yoksa kaos mu diyeceğiz?

SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİ SEÇMEN ALGISINI BOZAR

İlk tur söylemleriyle ikinci tur söylemleri arasında farklılık oluşturmak eksileri daha görünür hale getirir ve seçmenin algısını bozar. Anlaşılır, net; ne söylüyorsan baştan beri aynısını söylemen, aynı üslubu kullanman lazım.

HDP SEÇMENİNİ ÜRKÜTÜYOR

Yeni sunacağın bazı şeyler de vardır elbette ama yüzde 100 üslup değişikliği faydalı olmaz. Neden faydalı olmaz? İlk turda PKK, HDP veya FETÖ falan algısı oluşturulduğu için milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyoruz. İkinci turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde, HDP tabanını rahatsız edecek üslup kullanıyor. Bu neye yol açar? İlk turdaki oylarının önemli bir kısmı HDP oylarıdır. Kemal Bey'i avantajlı hale getiren oylar arasında HDP oylarının önemli bir rolü var. Bu sefer HDP seçmenini ürkütecek bir üsluba evrilmiştir söylemleri."