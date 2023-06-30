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Politika

CHP'li Toprak'tan İmamoğlu'na gönderme: Başarılıysa bir daha kazansın

'Topyekün değişim' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı isyan başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na parti içinden gelen tepkiler dinmiyor. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alarak, 'Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar.' ifadelerini kullandı.

30 Haziran 2023 Cuma 22:18 - Güncelleme:
CHP'li Toprak'tan İmamoğlu'na gönderme: Başarılıysa bir daha kazansın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tabanı ve seçmenlerden gelen 'istifa et' çağrılarını duymazdan geldi. Partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu kendi kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu'na İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağı açtı. 'Topyekün değişim' çağrısı yapan İmamoğlu'na kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapıp "Ben ve asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diye konuştu. "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na 'otur oturduğun yerde' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ise bu sözlere, "Ben yılmam, genellikle yıldırırım. Yaşananlar canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı" ifadeleriyle yanıt verdi.

TOPRAK'TAN İMAMOĞLU'NA: BAŞARILIYSA KENDİ BELEDİYESİNİ BİR KEZ DAHA ALIR

Parti içerisindeki kavgaya CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da dahil oldu. Toprak, isim vermeden İmamoğlu'nu hedef alıp, "Belediye başkanları başarılıysa kendi belediyelerini bir kez daha alırlar" ifadelerini kullandı.

Diken'e konuşan Toprak, "Bugün değişim adı altında yürütülen tartışma, kısır ve kişiler üzerinden sürdürülen bir tartışma halini almıştır. Bunun partinin faydasına olacağına inanmıyorum." dedi.

"DEĞİŞİM" DİYENLERE DSP ÖRNEĞİNİ VERDİ

Sözlerinin devamında değişim çağrılarına tepki gösteren CHP vekili şunları söyledi:

"Değişim derken, biz bunu ortak akılla yönetemez, doğru temellere ve paradigmaya oturtamazsak parti karpuz gibi ikiye bölünür ve kurultaylar partisi olur. CHP'de bir ara dönem yaşanır bu da partiye zarar verir. Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksınlar. "

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