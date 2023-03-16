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Politika

CHP'li vekil ABD medyasına itiraf etti! Demirtaş'a özgürlük, İsveç'e onay

6'lı koalisyonun Batı ile yol haritası belli oldu. ABD merkezli medyaya konuşan CHP İstanbul Milletvekili Çeviköz, terörden tutuklu Demirtaş ve Kavala'ya özgürlük vereceklerini, teröre kucak açan, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına gözyuman İsveç'in ise NATO üyeliğine onay verileceklerini dile getirdi.

Sabah16 Mart 2023 Perşembe 12:34 - Güncelleme:
CHP'li vekil ABD medyasına itiraf etti! Demirtaş'a özgürlük, İsveç'e onay
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6'lı koalisyonun HDP görüşmesinin dışında bir gündemi daha var. Batı ile ilişkiler... CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Batı ile izleyecekleri politikaları tek tek sıraladı... ' Demirtaş'a özgürlük, İsveç'e onay...

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünyanın da gündeminden düşmüyor. "Muhalefet Erdoğan'ı yenerse..." konulu haberlere bir yenisi de ABD Merkezli Politico dergisinden geldi. CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ile konuşan gazete 6'lı koalisyonun itiraflarını yazdı.

Haberde, "Türkiye muhalefeti, yaklaşan sıcak çekişmeli seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yenerse, Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini çözebileceğinden ve Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu sona erdireceğinden emin." ifadeleri kullanıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanı Ünal Çeviköz'ün sözlerine yer verilen haberde Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullanılırken 'Yeni hükümetin Türkiye'nin insan hakları alanındaki lekeli sicilini onarmaya çalışacağı' yazıldı.

Politico'ya konuşan Çeviköz, "İç siyasette normalleşme sürecini başlatacağız" dedi, Batılı ülkelere Türkiye'nin pozisyonunda ciddi değişikliklerin olacağı mesajı verileceğini belirtti.

DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK SÖZÜ

Çeviköz, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını belirtti.

TERÖRE KUCAK AÇAN İSVEÇ'E ONAY

Çeviköz, muhalefet ittifakının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini Erdoğan'ın yaptığı gibi engellemeyeceğini de söyledi.

(Finlandiya'nın üyeliğinin Cuma günü onaylanması beklenirken İsveç'in üyelik süreci ülkede gerçekleştirilen terör örgütü PKK eylemleri ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakması ile askıya alınmıştı.)

Çeviköz, Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmaya ve Karadeniz tahıl anlaşmasını uzatmaya istekli olacağını da sözlerine ekledi. "Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız." ifadelerini kullandı.

Çeviköz, Yunanistan ile ilişkilerde ise, geçen ay Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlere verdiği yanıtın "bir fırsat sunduğunu ve yeni bir ortam yarattığını" belirtti. Haberde her iki ülkenin de seçime gittiğine dikkat çekildi.

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