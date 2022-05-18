TBMM'de şarkılı destek! CHP'li vekil terörist başının posteri önünde konser veren 'sanatçı' için söyledi!

Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal edildi.
CHP ve HDP'liler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'ın konserinin iptal edilmesi sonrası algı operasyonuna girişti.
Konserin, Doğan'ın Kürt olmasından ve Kürtçe şarkı söylemesinden dolayı iptal edildiği öne sürüldü.
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, TBMM'de İngilizce ve Kürtçe şarkı söyleyerek terörist başının posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'a destek verdi.