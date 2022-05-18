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Politika

TBMM'de şarkılı destek! CHP'li vekil terörist başının posteri önünde konser veren 'sanatçı' için söyledi!

CHP ve HDP'liler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi sonrası 'Kürtçe söylediği için yasaklandı' algısı oluşturmaya çalıştı. Gerçek kısa sürede ortaya çıkarken bu algıyı sürdürmeye çalışan CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM'de İngilizce ve Kürtçe şarkı söyleyerek Doğan'a destek verdi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
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Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

CHP ve HDP'liler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'ın konserinin iptal edilmesi sonrası algı operasyonuna girişti.

Konserin, Doğan'ın Kürt olmasından ve Kürtçe şarkı söylemesinden dolayı iptal edildiği öne sürüldü.

CHP'DEN ŞARKILI DESTEK

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, TBMM'de İngilizce ve Kürtçe şarkı söyleyerek terörist başının posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'a destek verdi.

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