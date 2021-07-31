CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, uygulama yapan polisin aracını durdurması sonrası küplere bindi. Görev başındaki polisi azarlayan Aydoğan, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi. Polis memurunun milletvekili olduğunuzu bilmiyorum demesi üzerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" diyen Aydoğan, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Trafik kontrolü için görevlendirilen polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu azarladı.
Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerden sonra ses tonunu daha da yükseltti ve "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.
Polis memuru "Bakanı tanıyabilirim" dedikten sonra Aydoğan sinirli bir şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" dedi.
İşlerinin arasında buna bakamayacağını belirten polis memuru Aydoğan'a hatalı davrandığını ifade etti ve "Siz milletvekilisiniz yapmayın bunu" dedi. Aydoğan ise bu sözlerin ardından "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aydoğan'ın bu davranışı kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı ve Aydoğan'a tepki gösterildi. (Sabah)