31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:11 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:11

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, uygulama yapan polisin aracını durdurması sonrası küplere bindi. Görev başındaki polisi azarlayan Aydoğan, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi. Polis memurunun milletvekili olduğunuzu bilmiyorum demesi üzerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" diyen Aydoğan, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Trafik kontrolü için görevlendirilen polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu azarladı.

"BAKANIN KİMLİĞİNE BAKABİLİYOR MUSUN?"

Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerden sonra ses tonunu daha da yükseltti ve "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

"TBMM'NİN ALBÜMÜ VAR AL ORADAN BAK"

Polis memuru "Bakanı tanıyabilirim" dedikten sonra Aydoğan sinirli bir şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" dedi.

"SİZ MİLLETVEKİLİSİNİZ YAPMAYIN BUNU"

İşlerinin arasında buna bakamayacağını belirten polis memuru Aydoğan'a hatalı davrandığını ifade etti ve "Siz milletvekilisiniz yapmayın bunu" dedi. Aydoğan ise bu sözlerin ardından "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aydoğan'ın bu davranışı kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı ve Aydoğan'a tepki gösterildi. (Sabah)