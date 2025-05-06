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Politika

CHP'li vekilden akla ziyan savunma... Parti otobüsünü ehliyetsiz kullanmıştı

23 Nisan'da otobüsün direksiyonuna geçen ve yapılan kontrollerde ehliyetinin otobüs kullanmaya yeterli olmaması sebebiyle para cezası verilen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'dan akla ziyan bir savunma geldi. CHP'li Akdoğan, 'Keyfimden kullanmadım otobüsü. Yine kullanırım. Kimse CHP'nin kılına dokunamaz. İcap ederse makinist, gerekirse pilot olurum.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 16:43 - Güncelleme:
CHP'li vekilden akla ziyan savunma... Parti otobüsünü ehliyetsiz kullanmıştı
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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kuralsız bir şekilde otobüs kullandığı için ceza verilmesini hazmedemedi.

Sahip olduğu sürücü belgesinin otobüs kullanmaya elverişli olmadığı ortaya çıkan CHP'li Ankara Milletvekili Akdoğan, 9 bin 267 lira idari para cezasına çarptırıldı.

CHP'Lİ VEKİLDEN AKLA ZİYAN SAVUNMA

Sürücü belgesinin otobüs kullanmak için yetersiz olmasına rağmen CHP otobüsünü kullanan vekil, yaptığı kuralsızlığı savunma kalkıştı.

Adeta halkın can ve mal güvenliğini hiçe sayan CHP'li Akdoğan, şu sözlerle kendini savunmaya çalıştı:

"Keyfimden kullanmadım otobüsü. Yine kullanırım. Kimse CHP'nin kılına dokunamaz. İcap ederse makinist, gerekirse pilot olurum."

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