Kurban Bayramı dolayısıyla CHP ve MHP heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti'nin karşılama heyetinde Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Abdullah Uçan yer aldı.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında AK Parti Genel Merkezi'ne ilk olarak Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve Ankara Milletvekili Deniz Demir'den oluşan CHP heyeti geldi.

Heyetlerin karşılıklı bayramlaşmasının ardından Yayman, "Bizim çok güzel geleneklerimiz var. Çok güzel ananelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de bayramlar ve bu bayramlar, gerçekten hem milletçe hem toplumca bir araya gelmemiz, küskünlüklerin, kırgınlıkların son bulması ve aramızdaki kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin, hani buna iç cephe dedik ya son dönemde bir araya gelmenin çok güzel günleri. Biz de sizleri AK Parti Genel Merkezi'mizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk." diye konuştu.

Bu birlik ve beraberliğin sadece bayramlarda değil her zaman olmasının önemine işaret eden Yayman, milletin de siyasi partilerden bunu beklediğini ifade etti.

Yayman, "Müslüman coğrafyasında, Gazze'de, İran'da, yine pek çok ülkede meseleler var. İnşallah dileriz ve temenni ederiz ki bir an önce buralarda da barış, birlik ve beraberlik sağlanır." dedi.

CHP heyetini AK Parti Genel Merkezi'nde misafir etmekten duydukları mutluluğu dile getiren Yayman, "AK Parti Genel Merkezi'mizden, Cumhurbaşkanımızın mekanından tüm milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah nice bayramlara çıkmayı nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

- "TEK HEDEFİMİZ, GEREK TÜRKİYE İÇİNDE, GEREKSE TÜRKİYE'NİN ETRAFINDA MÜREFFEH BİR DÜNYA İNŞA ETMEK"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise kurbanın "yakınlaşmak" anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birbirimize de yakınlaşacağız. Yakınlaşmamız gerekiyor. Hedefimiz ve siyasetin asıl hedefi, bu topluma, Türk milletine daha müreffeh bir hayat sunmak, daha mutlu bir Türkiye'yi ve coğrafyayı temin etmek olmalıysa biz onun için gereken her türlü yakınlaşmayı yapacağız. Ama tek hedefimiz var, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye'nin etrafındaki ülkelerle ve Orta Doğu, İslam coğrafyasıyla mutlu, müreffeh bir dünya inşa etmek. Tek hedefimiz o olmalı. Siyasetin amacı, insanın, toplumun, milletimizin mutluluğu ve huzuruysa onun için hep birlikte el ele zaten gereken yapılacaktır."

Bayramların bazı şeylerin hatırlatıcısı olduğunu dile getiren Kasap, "Bizler kardeşiz. Daha ötesi yok. Anamız, babamız aynı olmasa bile kardeşiz ve aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu coğrafyanın huzuru için hep birlikte tüm siyasi partiler olarak gereken her şeyi yapacağız. Milletimizin de tüm coğrafyamızın da Kurban Bayramı'nı tekrar kutlamak istiyorum." dedi.

Yayman ise bayramın muhabbeti fazlalaştırıp mesafeleri azaltan önemli bir gün olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tabii dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında, bölgemizdeki gelişmelere bakıldığında bu birlikteliklerin, bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde de sizlerle beraber çok güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, milletimizin geleceği aydınlıktır. Türkiye davasına, Türk milleti davasına, millet davasına beraberce inşallah omuz vereceğiz, güç vereceğiz. Birlikte, hep beraber Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe geçmesi için çalışacağız inşallah."

Konuşmasında, son 3 ay içinde Beyrut, İdlib, Halep ve Bangladeş Dakka'ya seyahat ettiğini belirten Kasap da "Bu mazlum coğrafyanın bir an önce barışa, refaha, huzura ulaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Somali'de yaklaşık 10 yıl önce çocuk doktoru olarak çalıştığını anımsatan Kasap, "Türkiye'nin bir saygınlığı var. O saygınlığın özellikle bizim coğrafyada artırılması gerekiyor. Afrika coğrafyası, Kuzey Afrika, işte ta Tanzanya'ya kadar varan bölge artı Singapur, Filipinler'e kadar olan bölge... Türk coğrafyasını zaten biliyorsunuz. İnşallah bu coğrafya hem ekonomik olarak hem de huzur olarak kalkınması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Türkiye, sadece Türkiye'de değil." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin Yayman da Türkiye'ye düşen çok büyük roller ve sorumluluklar olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bayramı vesile kılarak bizim içeride birlik, beraberlik halindeki görüntümüz, fotoğrafımız milletimize moral veriyor. Milletimiz bundan mutlu oluyor. Dolayısıyla bu dışarıdan da bakıldığında o zaman komşu coğrafyalardan, Bağdat'tan, Şam'dan, Tahran'dan, işte Afrika'dan, yani Balkanlar'dan bakıldığında Türkiye, gerçekten bir umut ve barış adası olarak... Bu, çok önemli. Yani Cumhuriyetimizin 103. yılında bu çok kıymetli bir kazanım."

