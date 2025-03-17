CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Almanya ziyareti sırasında Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Muhammet Yakut ile aynı karede görüntülendi. Suriye'de yakılmak istenen fitne ateşi üzerinden provokasyona girişen CHP'li Enginyurt, 15 Mart'ta Köln'de düzenlenen mitingde Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti.

14 SABIKALI KAÇAK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Enginyurt, mitingin ardından firari Yakut'la sarmaş dolaş görüntülendi. Enginyurt, görüntülere ilişkin "Birileri resimler üzerinden çıldırmış ve saldırıya geçmiş" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada "Deliler Delisi" adıyla videolar paylaşan firari Yakut hakkında "Birden fazla kişiyle birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde etme ve yayma" suçlarından soruşturma açıldı, hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. İspanya'da yakalanan Yakut'un iadesi beklenirken serbest bırakıldı. Yakut'un, kasten yaralama, hırsızlık, şantaj, fidye isteme ve sahtecilik gibi 14 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunuyor.