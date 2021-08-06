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Politika

CHP'li vekilden yangın bölgesindeki dezenformasyonunu ortaya çıkaran basın mensuplarına saldırı

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, orman yangını bölgesindeki dezenformasyonunu ortaya çıkaran basın mensuplarına saldırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun saldırıya tepki gösterdi.

6 Ağustos 2021 Cuma 07:18 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 07:18
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CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in orman yangını bölgesindeki dezenformasyonunu ortaya çıkaran basın mensuplarına saldırmasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Milletin vekilliğini yapması gereken bir kişi nasıl olur da bu zor günlerde kamuoyunu bilgilendirmek ve dezenformasyonla mücadele etmek için sahada çalışan basın mensuplarına böyle davranır? Hem de bir kadına; aklım almıyor! Haklı mücadelenizde yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI MEDYA ENFORMASYON DERNEĞİNDEN KINAMA

Zeybek'in basın çalışanına saldırmasına Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinden (UMED) kınama geldi.

UMED'den yapılan açıklamada, "Yangın bölgesinde uçak olmadığını iddia ederek provokasyona imza atan, oynadığı oyunu Ülke TV bozunca; basın emekçilerine saldıran, CHP'li Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'i kınıyoruz. Geçmiş olsun Ülke TV." ifadelerine yer verildi.

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