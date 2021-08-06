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Politika

CHP'li vekilin algı operasyonunu yine CHP'li başkan çürüttü

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP'li başkanların yangın bölgelerindeki koordinasyon toplantılarına alınmadığını iddia etti. Ancak Budak'ın iddiası CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı bir paylaşımla çürüdü.

6 Ağustos 2021 Cuma 07:58 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 07:58
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CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, KRT TV ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Antalya'da süren orman yangınlarıyla ilgili konuşan Budak, hükümetin toplumu ikiye bölen tavırları olduğunu iddia etti.

'CHP'Lİ BAŞKANLAR TOPLANTILARA ALINMIYOR' YALANI

Günlerdir yangınları bölgeden takip eden bakanların katıldığı koordinasyon toplantılarına CHP'li belediye başkanlarının alınmadığını öne süren Budak, "Böyle bir şey olabilir mi? Marmaris'te de aynı şeyi yaşadık. Bodrum da aynı şekilde. Koordinasyon toplantılarına bu ilçenin belediye başkanı alınmıyor ya böyle bir saçmalık olur mu? Köylerini, hatta mezralarına kadar buraları adım adım biliyorlar ve ne tedbir alınması gerektiğini biliyorlar." dedi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN PAYLAŞIMI CHP'Lİ VEKİLİ YALANLADI

Ancak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı sosyal medya paylaşımı Budak'ın 'CHP'li başkanlar toplantıya alınmıyor' algısını yerle bir etti.

Böcek'in üç gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya'mızda yangınla ilgili önca insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kuru ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk." yazdığı görüldü.

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