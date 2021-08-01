1 Ağustos 2021 Pazar 15:52 - Güncelleme: 1 Ağustos 2021 Pazar 15:55

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy; CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, "Jandarma'da 19 adet mevcut (Mİ 17) ve hepsi faal olarak uçuyor. Ayrıca hepsinde yangın tertibatı da mevcut. Bu helikopterler şu an neredeler?" şeklindeki paylaşımının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ERSOY: "BU HELİKOPTERLER TERÖRLE MÜCADELE, ASAYİŞ, ÖNLEYİCİ KOLLUK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇİN TEMİN EDİLDİ"

Mehmet Ersoy; "Jandarma Genel Komutanlığımızın bünyesinde toplam 18 tane Mi-17 Helikopteri bulunmaktadır. Bu helikopterler yangın söndürme amacıyla temin edilmiş ve tertibatlandırılmış helikopterler değildir. Terörle mücadele, asayiş, önleyici kolluk ve lojistik hizmetleri için temin edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BİR MİLLETVEKİLİNİN BU AĞIR İTHAM VE İFTIRALARLA ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞMASI KABUL EDİLEMEZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Murat Bakan'ın söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Neresi düzeltelim ki... Bütün kurumlarımız memleket sathına yayılmış yangınları söndürmek için cansiperhane çalışırken, bir milletvekilinin bu ağır itham ve iftiralarla algı oluşturmaya çalışması kabul edilemez. Hiçbir etiket hiç kimseye bu kadar sorumsuz davranma hakkı veremez" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un açıklaması şöyle: