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Politika

CHP'li vekillerden zorbalık: Varank'ın yolunu kestiler

TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonunda kanun görüşmeleri sırasında CHP'li vekiller Komisyon Başkanı Mustafa Varank'ın önünü keserek üzerinde yürümeye çalıştı. CHP'li vekillerin zorbalığına Varank, “Terbiyesizliğe bak. Çıkın şuradan.' diyerek tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
CHP'li vekillerden zorbalık: Varank'ın yolunu kestiler
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TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonunda kanun görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Komisyona davetli olmayan kimi hukukçuları ve çevre savunucularını içeri sokmaya çalışan CHP milletvekilleri, Komisyon Başkanı Mustafa Varank'ın yolunu kesti ve üzerine yürümeye çalıştı.

"TERBİYESİZLİĞE BAK"

Salona girmeye çalışan Varank; önünü kapatan CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve beraberindekilere, "Buradaki düzeni sağlamak zorundayız, böyle olmaz. Müsaade eder misiniz? Geçeyim" ifadesini kullansa da vekillerin yolundan çekilmemesi ve arbede oluşturmaları üzerine "Terbiyesizliğe bak. Çıkın şuradan" diyerek tepki gösterdi.

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