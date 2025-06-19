TBMM Sanayi ve Enerji Komisyonunda kanun görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Komisyona davetli olmayan kimi hukukçuları ve çevre savunucularını içeri sokmaya çalışan CHP milletvekilleri, Komisyon Başkanı Mustafa Varank'ın yolunu kesti ve üzerine yürümeye çalıştı.

Salona girmeye çalışan Varank; önünü kapatan CHP Milletvekili Orhan Sarıbal ve beraberindekilere, "Buradaki düzeni sağlamak zorundayız, böyle olmaz. Müsaade eder misiniz? Geçeyim" ifadesini kullansa da vekillerin yolundan çekilmemesi ve arbede oluşturmaları üzerine "Terbiyesizliğe bak. Çıkın şuradan" diyerek tepki gösterdi.