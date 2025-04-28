İmamoğlu ve ekibinin Adnan Çebi'ye ait Sarıyer'deki Otel'de 12 Ekim 2024 tarihinde gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Otele gelen isimler ise İmamoğlu'nun çekirdek ekibi Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş. Görüşme öncesinde bir kişinin bavulla geldiği ve korumasının güvenlik kamerasını bantla kapadığı anlar çok konuşuldu.

BAVULLARDA "JAMMER" İDDİASI

Bu skandal gelişmelerin ardından "bavullarda para mı var" sorusu akıllardayken CHP kanadından alelacele bir açıklama yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavullarda jammer olduğunu iddia etti.

DAVAYI ZORA SOKTU

CHP'li Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayın programında CHP'nin jammer açıklamasına tepki gösterdi.

"Seni devlet korur" diyen Yarkadaş izinsiz jammer kullanımının hukuksuz olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bak yaptıkları yanlış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu yöneticisini kamu korur, devlet korur. Zaten devlet senin yanına 4 tane polis vermiş. Bir de Ekrem Bey'in görmediği polisler var. Sen onları görmezsin bilmezsin. İstihbarat ayrı durum değerlendirmesi yapar. Senin gittiğin resmi programlarda da o ilçenin emniyet müdürlüğü önlem alır. Sen eğer böyle bir kaygı taşıyorsan efendim ben izleniyorum, dinleniyorum, terör örgütlerinin hedefiyim diyorsan İstanbul Valisi ile konuşursun. İçişleri Bakanı ile konuşursun. Benim güvenlik seviyemi artırın dersin. Ekrem İmamoğlu gibi göz önünde olan bir siyasetçinin jammer ile dolaşması, gittiği otelde bantla kamerayı kapatması davasını hukuken zora sokar."