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Politika

CHP'li Yıldıray Sapan'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!

CHP eski milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine, 'Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek!' ifadeleriyle tepki gösterdi.

9 Mart 2023 Perşembe 13:15 - Güncelleme:
CHP'li Yıldıray Sapan'dan Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Sen mi hak, hukuk, adalet getireceksin!
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Altılı koalisyondaki krizin ardından cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi. Bu gelişme sonrası CHP'lilerden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri yorumlayanlardan biri ise CHP eski Milletvekili Yıldıray Sapan oldu. Sapan, Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü, "Sen mi hak, hukuk ve adaleti getireceksin!" dedi.

"FETÖ VE PKK SEVİCİLİĞİ YAPAN..."

Sapan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarını tek tek saymayı da ihmal etmedi.

Sapan şunları söyledi: İhale hırsızlarını meclise sokan, sabah söylediğini akşam inkar eden, depremzedeler yerine adaylığını önceleyen, CHP'yi mezhepçi parti yapan, Atatürk'ten nefret eden Seyit Rıza, FETÖ ve PKK seviciliği yapan, tüm Atatürkçüleri ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu mu hak-hukuk-adalet getirecek!

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