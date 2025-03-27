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Politika

CHP'li Zeybek'e zehir zemberek sözler: Paçavraya çevirdiniz partiyi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için gittiği Silivri Cezaevi'nde aracına binerken bir partilinin çok sert tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, 'Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin' dedi.

HABER MERKEZİ27 Mart 2025 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
CHP'li Zeybek'e zehir zemberek sözler: Paçavraya çevirdiniz partiyi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne gitti. Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Zeybek, aracına yürüdüğü sırada bazı CHP'lilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Tepki gösteren partililerden biri, Zeybek'e karşı, "Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Buralara siz getirdiniz bunu. Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Şantiye şefleri tarafından CHP esir alınmış durumda. CHP tarihi bir partidir. CHP'yi kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanılamaz" ifadelerini kullandı.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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