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Politika

CHP'liler birbirine düştü! Özcan: Kılıçdaroğlu'nun kafasına kart attın

CHP Genel Merkezi önünde koltuk fırlatarak Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş arasında canlı yayında tansiyon yükseldi. Özcan'ın, 'Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti.' iddiası sonrası sinirlenen Yarkadaş, 'Yalan söylüyorsun. Genel Başkan'a karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam.' diyerek kendisini savundu.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 22:52 - Güncelleme:
CHP'liler birbirine düştü! Özcan: Kılıçdaroğlu'nun kafasına kart attın
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim rüzgarlarının sert estiği CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması için genel merkez önüne sandalye fırlatan Özcan, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü.

Özcan, CHP Genel Merkezi önüne koltuk fırlatarak, "Koltuk meraklısı Bay Kemal'i göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu, ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu git evinde otur, torunlarını sev" dedi.

CANLI YAYINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı TV 100 canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Özcan, CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile hararetli bir tartışmaya girdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASINA KART ATTIN"

Geçtiğimiz günlerde istifa etmesi yönünde çağrı yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması için genel merkez önüne sandalye fırlatan Özcan, Yarkadaş'ın da CHP liderine karşı benzer bir eylemde bulunduğunu öne sürdü. Özcan'ın "Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti." iddiası sonrası sinirlenen Yarkadaş, "Yalan söylüyorsun. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam." diyerek kendisini savundu.

"KARTI KILIÇDAROĞLU'NUN KAFASINA ÇOK GÜZEL ATTINIZ"

Özcan tartışma sırasında şunları söyledi:

"Barış Bey tüzük kurultayından bahsetti. Antidemokratik kurultayda Engin Özkoç kurultay divan başkanına küfrettiği için Yarkadaş yakasındaki kartı fırlatmıştı, o da Kılıçdaroğlu'na isabet etmişti. Attığın kart genel başkana isabet etti. Döndü kafama nereden geldi dedi. Salonda 1300 tane delege vardı. Barış Bey bana karşı çok dolmuş. Güzel attınız. Alkışlandık biz de. Ben yok muydum orada?"

Yarkadaş ise kendisini şu sözlerle savundu:

"Öyle bir şey yok. Kartı attım ama genel başkana gitmedi, bu da yalan. Yanımda 900 tane delege vardı. Yanlış saydılar oyları o nedenle attım. 15 metre fark vardı aramda. Ben genel başkana saygısızlık yapmadım. Genel başkana karşı senin yaptığın gibi bir şeyi yapmam. Atatürk'ün koltuğunda oturan kimseye böyle bir saygısızlık yapmam."

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