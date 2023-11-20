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Politika

CHP'liler kızgın... Tunç Soyer'den garip açıklama: İzmirliler hizmete oy vermez

Özgür Özel'in gözden çıkardığı Tunç Soyer, İzmir için aday adaylığını resmen duyurdu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Soyer, CHP'lileri bile kızdıracak garip ifadeler kullandı. Soyer, 'İzmirli sadece hizmet performansına oy vermez' sözüne vatandaşlar tepki gösterdi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 16:47 - Güncelleme:
CHP'liler kızgın... Tunç Soyer'den garip açıklama: İzmirliler hizmete oy vermez
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı kurultay sona erdi. Ancak kavga bir türlü bitmek bilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, kendisine destek vermeyen belediye başkanlarının üzerini çizdi. Onlardan birisi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'di.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlarını aday olarak göstereceğini söyledi.

Ancak Tunç Soyer için tek kelime etmedi. Hatta İzmir'de anketlerin devam ettiğini dile getirdi. Bu durum, "İzmir'i alırım" diyen Tunç Soyer'i panikletti. FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Soyer, aday adaylığını ilan etti.

"İZMİRLİ SADECE HİZMET PERFORMANSINA OY VERMEZ"

Soyer, CHP'lileri bile kızdıracak garip açıklamalarda bulundu. İzmirlilerin hizmete değil laikliğe oy verdiğini söyleyen Tunç Soyer, "Eminim ki İzmirliler görmedikleri, yer altında olduğunu bildikleri yatırımlarının ne kadar kıymetli olduklarını biliyorlar. İzmirliler sadece bir siyasi partiye, sadece hizmet performansına oy vermezler, aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe bağımsızlığa oy verirler. Bu nedenle biz kendimizle yarışırız; 'biz daha iyisini nasıl yaparız' diye. Bu nedenle İzmir'in dünyadaki yerini büyütmeye gayret ederiz.

Soyer'in bu açıklaması, X sosyal medya platformunda büyük tepki çekti. Vatandaşlar, "Çalışmasak da olur, laik olalım yeter diyememiş", "Anlamı: Kitle müsait, kitle kitleyebildiğin kadar", "Hizmet alamamak İzmirliye reva diyorsunuz yani Sayın Başkan" ifadeleriyle Soyer'e tepki gösterdi.

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