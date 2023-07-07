CHP'deki yeni iddia partilileri çıldırttı: 'Atatürk'ün mirasına verilen değere bak'

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde zafer Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de mağlubiyetle ayrılan Kılıçdaroğlu, partisinden gelen tüm 'istifa' çağrılarına rağmen koltuğundan vazgeçmiyor.

"GÜRSEL TEKİN'İN" İDDİASI CHP'LİLERİ KIZDIRDI

Partisinin yönetimini kendi isteği doğrultusunda yeniden dizayn eden Kılıçdaroğlu, 'değişim' çağrılarını da böyle atlatmaya çalıştı. CHP liderinin keyfi atamalarına bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Canan Kaya'nın aktardığına göre; Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak alması sonrasında kimsenin atanmadığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine CHP eski Milletvekili Gürsel Tekin atandı. Kaya söz konusu habere ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "CHP eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, önümüzdeki hafta CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

SEÇMEN AYAKLANDI: PARTİ NE HALE GELDİ



Değişim çağrılarına kulak tıkayan CHP liderinin bir kez daha yakın çevresindeki bir isme görev vermesi CHP seçmeninde büyük tepkilere neden oldu.

CHP seçmenlerinin söz konusu gelişmeye gösterdiği tepkilerden bazıları şöyle:

-"CHP'nin "yeni" MYK'sında oturanlar Faik Öztrak ve Eren Erdem. Yeni il başkanı Gürsel Tekin. Aynen, değişimi biz kendi içimizde hallederiz. Aynı isimleri farklı makamlara getirerek istenen değişimi sağlarız. Koskoca CHP ne hale geldi? Atatürk'ün mirasına verilen değere bak.."

-"Genel merkez seçim zamanı Kars'a git deyince gitmem diyen adama ödül"

"KILIÇDAROĞLU ÇEKİLİRSE ADAY OLURUM" DEMİŞTİ



CHP Eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim yenilgisinin ardından partisine eleştirilerde bulunmuştu. "Siz seçimden seçime sahaya çıkarsanız olmaz." diyen Tekin, seçim dönemi boyunca yüz bin kilometre yol dolaştığı için partililerin kendisiyle kafa bulduğunu söylemişti.

Kongre takvimine dikkat çeken Tekin, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi halinde genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

SEÇİM HEZİMETİNİ KABULLENEMEMİŞTİ

Tekin, seçim yenilgisini hazmedemeyerek millet iradesini hiçe saymıştı. Partisinin oyları koruyamadığını öne süren Tekin, "Biz ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık." ifadelerini kullanmıştı.