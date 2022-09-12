İBB Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında devam etti.

Mecliste "gündem dışı konuşmalar" bölümünde CHP adına kürsüye çıkan Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, konuşmasının son bölümünde Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesine değinerek Sultan Vahdettin hakkında hadsiz iddialarda bulundu.

"İBB MECLİSİ'NDE 'VAHDETTİN HAİNDİR' DİYE BAĞIRANDAN DAHA BÜYÜK BİR HAİN OLMAZ. "

Söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da CHP'nin son dönemde "helalleşme" söyleminde bulunduğunu, ancak Osmanlı ile hesaplaştığını ifade etti.

CHP'nin milletin kültürüne ve tarihine yabancı olduğunu belirten Göksu, şunları kaydetti:

"İBB Meclisi'nde 'Vahdettin haindir' diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar 'İzmir'de düşmanı denize döktük' derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz. Diğer taraftan, efendim İngiliz muhabbetinden bahsetti Doğan Bey. Balıkçıda İngiliz Büyükelçi ile biz yemek yemedik. İngiliz Büyükelçi ile kim kadeh tokuşturduysa ona sorsun, bize değil."

Meclis oturumunu yöneten Okul da Balyalı'yı sözlerinden ötürü kınadığını söyledi.

Tarihteki Türk devletlerinin hükümdarlarının, Osmanlı padişahlarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapmış devlet idarecilerinin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Okul, meclis çatısı altında sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.