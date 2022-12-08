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Politika

CHP'lilerin iftiralarına Bülent Turan'dan sert tepki: Algınız batsın

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunan Veysel Filiz ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı bir fotoğraf üzerinden ilişkilendirmesine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Filiz'in CHP'liler ile de fotoğraflarının ortaya çıkması sonrası Turan, 'Fotoğraflara bakıp utanırlar mı, özür dilerler mi?' diye sordu.

8 Aralık 2022 Perşembe 08:28 - Güncelleme:
CHP'lilerin iftiralarına Bülent Turan'dan sert tepki: Algınız batsın
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li Özkoç ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında yaşanan fotoğraf krizi tartışılmaya devam ediyor. Özkoç'un ithamlarının ardından Veysel Filiz'in CHP'lilerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özkoç'un algı operasyonuna yönelik, "Algınız, iftiranız batsın" ifadelerini kullandı.

'AMİGO GİBİ İNLETENLER UTANIR MI?'

CHP'lilerin fotoğraf üzerinden algı yaptığını belirten Turan, "Fotoğraflar üzerinden Sayın Fuat Oktay'a olmadık ithamlarda bulunanlar, iki gündür Gazi Meclisi amigo gibi "Veysel, Veysel" diye inletenler; aşağıdaki fotoğraflara bakıp utanırlar mı, özür dilerler mi?! Bakın bakalım, Veysel Filiz'in kimlerle fotosu varmış?! Algınız/iftiranız batsın!"

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