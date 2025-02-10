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Politika

CHP'nin 2023 kurultayına 'şaibe' soruşturması: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 yılında yapılan kurultayında para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

IHA10 Şubat 2025 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
CHP'nin 2023 kurultayına 'şaibe' soruşturması: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

KILIÇDAROĞLU VE HAMZAÇEBİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında 'kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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