CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "ABD'ye kaçacaklar" iftirası büyük tepki topladı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu'nun skandal iftirasına 24 TV'de yayınlanan Günün Manşeti programında tepki gösterdi.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, "Mahallenin veletleri bu ülkeyi ikide bir ters çevirerek yolundan saptırmaya çalışıyor. Yalan ve iftira siyasetinden vazgeçmeyen muhalefet Türkiye'yi engellemek adına almış olduğu sufleleri yayınlıyor." diye konuştu.

Çiçek, "Almış olduğunuz suflelerle ve Pensilvanya'dan çekilen kırmızı hatlarla ne söylüyorlarsa onları tekrar ediyorsunuz." dedi.

CHP'nin iftira siyasetiyle ilgili konuşan Murat Çiçek dikkat çeken bir ayrıntıyı gündeme getirdi.

Çiçek şöyle konuştu: 60 yıl öncesine götüreyim ben sizi. 60 sene önce Akşam Gazetesi... Orada bir haber çıkıyor; Sabıkların bankadaki paraları: 1 milyar TL. Sabıklar kim? Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polakan... Sabıklar dediği bu. Bankada 1 milyar liraları varmış... Bunlar üzerinde astılar. Şimdi bunu öne sürüp bak kafa 60 yıldır değişmiyor. O dönemde "aldılar, kaçacaklar, bankada şu kadar paraları var, topluyorlar ortaya gönderiyorlar' diye yalanlarını, iftiralarından geri durmadılar, 1 başbakan ve 2 bakan astılar. Şimdi de aynı mantık üzerinden aynı şeyleri söylüyorlar.

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, "2014 yılında alçak, namussuz, vatanını 1 dolara satan FETÖ'cülerin kasetleriyle meydana çıkıp bağırdığında nasıl sandığa gömüldüğünü unutmuş bu adam." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Genç, ayrıca "Bunlar FETÖ'nün nasıl alçak bir terör örgütü olduğu ortaya çıktığı andan itibaren FETÖ'ye yapışmış tipler. Kılıçdaroğlu bizzat FETÖ projesidir." ifadelerini kullandı.