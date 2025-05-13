Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle lisans diplomasının iptal edilmesini hazmedemeyen CHP, şimdi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denklik iftirasında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "YÖK'ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, CHP'li Emir'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"YÖK'ün, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploma denkliğini kabul ettiğine dönük hiçbir bilgi yok." iddiası doğru değildir.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışı görevi sırasında University of Maryland University College'da Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Lisans eğitiminin ardından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusunda bulunmuş;

Aşağıdaki belgede de görüleceği üzere lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin Denklik Belgesi, 2547 Sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla verilmiştir.

Bakan Fidan daha sonra Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

CHP'NİN DİPLOMA UTANMAZLIĞI!

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diploması, yokluk ve açık hata gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi.

İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesine yazı göndererek İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İmamoğlu artık lise mezunu İstanbul Üniversitesi, söz konusu iptal yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir."