CHP'nin eski avukatından çok konuşulacak sözler: Tıpış tıpış görüşecekler

Türkiye seçim maratonuna giriyor. Büyük krizlerin ardından 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı.

Adayın açıklanmasıyla birlikte yeni krizler de ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday açıklanırken verdiği yüz ifadesi çok konuşuldu tartışıldı. Peki şimdi ne olacak? 6'lı koalisyonu neler bekliyor? HDP ile bakanlık pazarlığı masayı nasıl etkileyecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek A Haber'e çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ÇOK ŞEYLER DEĞİŞEBİLİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek şu ifadeleri kullandı:

10 Nisan'a kadar çok şeyler değişebilir. Millet İttifakı kısmında da hala taşların yerine oturmadığını gösteren açıklamaları da görüyoruz. 10 Nisan tarihi burada en önemli tarih. Teslim edilecek listelerde kimler olacak? Köprünün altından çok sular akabilir bu dönem içerisinde. Netice itibariyle şu an Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya koymuş durumda görünüyor.

YENİ KRİZLER YAŞANIR MI?

Bir dikenli bölge üzerinde duruyorlar. Süreç içerisinde 10 Nisan tarihine kadar İYİ Parti cephesinden her türlü durumun geleceğini değerlendirenler de var.

"HDP İLE GÖRÜŞMEYE TIPIŞ TIPIŞ GİDECEK"

2014 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığı sürecinde kürsüye çıktı, tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi. Şu anda da o tıpış tıpış ifadesini burada parantez içerisinde kullanıyorum, HDP ile gidecek görüşecek. Bunu Özgür Özel de söyledi, Faik Öztrak da söyledi.

Bunun öncesinde İYİ Parti'nin masadan 72 saatliğine çekilmesinden önce gizli yürütülmesi yönünde onayı vardı İYİ Parti'nin. Çünkü münasebet vardı. Görüşme trafiğinin olduğunu hepimiz biliyoruz HDP ile CHP arasında.

Bu süreçte önceden o masanın iki kolonundan bir tanesi olan İP artık o masada CHP dışında kalan diğer partilerle muadil bir duruma gelmiş vaziyette. Diğer partilerden pek farklı değil. İP masadan çekildikten sonra çok yıpranmış bir vaziyete düştü.

Buna da güvenmek suretiyle CHP yönetimi artık HDP ile her şeyi açık olarak ortaya koyacaktır. Ki bunun mesajları da verilmiştir. Demirtaş'ın cezaevinden yazdığı mektupta da eşitlik, omuz omuza gitmek, bizim sayemizde cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğunda oturacaksınız ifadelerine baktığımız zaman daha önce de bizim sayemizde belediyelerde temsil ediliyorsunuz, belediyelerden iş alıyorsunuz, belediyelerden ihale alıyorsunuz, Meclis'teki bu koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz diyordu. Bu sürecin devam ettiğini görüyoruz.

İYİ Parti'yi bu süreç daha da çok ezmeye başlayacak.

HANGİ PARTİYE NE KADAR MİLLETVEKİLİ VERİLECEK?

CHP'deki rahatsızlık. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için her şeyi makbul görür bir vaziyete geldi. İsimleri Deva, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti bunların menkulleri ortadayken oy oranları ortadayken seçime girmiş olanların da seçime girmemiş olanların da anketlere yansıyan durumları ortadayken. Bunlara verilen işte Gelecek ve Deva'ya 20'şer milletvekili, Saadet'e 10 milletvekili, 4 veya 5 milletvekili Demokrat Parti'ye ve Türkiye İşçi Partisi de HDP bünyesinde seçime girmek istememesinden dolayı onlara da 5-6 milletvekili kontenjanına bir 60 milletvekiline yakın kontenjanı bunları vereceği yönünde CHP içerisinde tartışmalar var.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİN YARISNI VERMİŞ OLUYORSUNUZ"

Mesela dün Haluk Koç, CHP'nin önemli isimlerinden birisidir, milletvekili adayı olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu uzun dönem çalıştığı isimlere yavaş yavaş milletvekili olmayın sizi ben kabinede değerlendireceğim yönünde mesajlar verdiğini de biliyoruz. Bu isimlere katılacak olanlar olacaktır. CHP çıkarabileceği milletvekili sayısı kendi yaptıkları araştırmalarda bunu söylüyorum 20-30 daha yüksek öngörüsü içerisinde. Siz bunun 55-60 tanesini sadece şu dönemde belki yarın Muharrem İnce'nin partisi de buraya dahil olacak belki Sarıgül de dahil olacak destek verecek. Onlara da 1'er 2'şer milletvekili verdiğiniz zaman siz kazanacağınız milletvekilliğinin yarsını vermiş oluyorsunuz.

"HDP'YE VALİLİK DE VERİLEBİLİR"

Dursun Çiçek dün şunu söyledi: HDP olacak, ne olacak dedi? Valilik de verilebilir büyükelçilik de verilebilir noktasında değerlendirmeler yaptı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN GÖREVİ NE OLACAK?

İmamoğlu'nun pozisyonu için tanımlanmış görev değerlendirmesi yapılıyor. İstanbul'un depreme hazırlanması konusundan sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı. Mansur Yavaş için depremin etkilerinin tesirlerinin ortadan kaldırılması için sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmesinin CHP içerisinde dillendirildiği yönünde bir tespit yaptı. Böyle bir görevlendirme yapacak.

"MASAYI HDP'YE MAHKUM ETTİLER"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ise şu değerlendirmelerde bulundu:

HDP'yi böyle üstenci bir konuşmaya iten havalara sokan aslında 6'lı masanın izlediği siyaset. Meral Akşener siyaseti, Kemal Kılıçdaroğlu siyaseti öyle bir hale geldi ki masayı bir defa HDP'ye mahkum ettiler. Hem siyaset üretmeyerek bunu yaptılar hem de bu son dönemdeki gelgitler yaşaması, skandallara yol açan birbirlerini suçlayan sürece yol açmaları HDP'yi inanılmaz bir pozisyona getirdi.

Artık HDP öyle bir havada ki ben olmasan seçimi kazanamazlar. Bu kadar bol keseden sert bir şekilde konuşmalarının nedeni aslında bu masanın siyaset üretmemesi. HDP aslında bu masaya mecbur gözüküyor. Başından beri Başkan Erdoğan'a karşı siyasi düşmanlık üzerinden bir siyaset yürütüyor. Böyle bir partiyle karşı karşıyayız. Burada HDP'nin önümüzdeki süreçlerde ne yapacağını göreceğiz ama şu gerçeği de görelim. Meral Akşener siyaseten hadi diyelim Kılıçdaroğlu'nun gelgitler yaşayan HDP'yi güzellemeler yapan başından beri de ona karşı koruyan kollayan bir siyaset izlediğini biliyoruz.

Burada paradoksa düşen çelişkiye düşen Meral Akşener. Bir taraftan HDP'yi PKK'nın yanına konumlandıracaksın sonra kalkacaksın masaya gelmesin ama diyalog kurulsun. O diyalog kimin için kurulacak? Demirtaş da bir açıklama yaptı. Bir taraftan masaya gelmesin ama kendisinin cumhurbaşkanı yardımcısını ya da siyasi aktörlerin İYİ Partili siyasi aktörlerin bakan olmasını sağlayan oyu HDP'den alsın. İnanılmaz bir şey. İkiyüzlü bir siyaset bu.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER"

İYİ Parti'nin tabanı da hatta CHP'nin içerisindeki yurt sever ulusalcı Kemalist kişiler de bu soruyu soracak. HDP'nin kurumsal yaklaşımının sonucu gelecek oydan bahsediyorum. Bu ikiyüzlü bir siyasettir. Bunun bedelini hem masa olarak hem de İYİ Parti olarak çok ağır ödeyeceklerini düşünüyorum.