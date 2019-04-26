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CHP’nin hilesi komisyona takıldı

‘AK Parti uyuşturucu ile mücadeleyi engelliyor’ algısı oluşturmaya çalışan CHP medyasının yalanı ortaya çıktı. İBB’de hâlihazırda var olan Sosyal Hizmetler Komisyonu uyuşturucuyla mücadele konusunda da çalışıyor. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde var olan iki komisyona paralel komisyon kurmak isteyen CHP’lilerin bu teklif AK Partililer tarafından kabul görmedi. Ortalığı ayağa kaldıran CHP’ye yakın medya söz konusu çarpıtmaya çanak tutarak ‘AK Parti uyuşturucu ile mücadeleyi engelliyor’ algısı oluşturmak için düğmeye bastı. 

İKİ KOMİSYON VAR 

İBB, Belediye Meclisi’nde CHP ‘toplumsal cinsiyet eşitliği ve uyuşturucu ile mücadele komisyonu’ kurulmasını teklif etti. Ancak İBB Meclisi’nde zaten var olan Sosyal Hizmetler Komisyonu içerisinde ‘uyuşturucu ile mücadele’ aktif bir şekilde sürdürülüyor. Bu nedenle AK Partili üyeler, diğerine paralel ikinci bir komisyonun kurulmasının gereksiz olduğu gerekçesiyle bu öneriyi reddetti. Hemen ardından ise sosyal medyada ve CHP’ye yakın medyada yoğun bir çarpıtma ve halkı yanıltma faaliyeti başlatıldı. Söz konusu yayın organlarında ana tema olarak “AK Parti ve MHP uyuşturucuyla mücadeleye engel oluyor” algısı yayılmaya çalışıldı. Ancak asıl amacın ‘uyuşturucu ile mücadele komisyonunu’ da ekleyerek LGBT’lileri de kapsadığı bilinen ‘cinsiyet eşitliği’ komisyonunun kurulmak istendiği anlaşıldı. Konunun kadın ve çocuk haklarıyla ilgisi olmadığı için teklif AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. 

DAİRE BAŞKANLIĞI...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, dünkü Meclis toplantısında İBB’de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı’nın kurulmasını teklif edeceklerini açıkladı. Göksu, şunları söyledi: “Şimdi CHP grubu bizimle görüşmeye geldiğinde dokuzu neden sekize düşürdünüz diye görüşmeye geldiler. uyuşturucu konusunda keşke bizimle daha önce de görüşselerdi. İBB geçmiş dönemde özellikle bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Şu elimde gördüğünüz İBB’nin uyuşturucuyla mücadele konusunda yapmış olduğu protokoldür. İBB bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bağımlılık sadece uyuşturucuyla ilgili bir sorun değildir. Bağımlılık dediğimizde alkol de bir bağımlılıktır, tütün de bir bağımlılıktır. Hele hele dijital bağımlılık geçenlerde çocuklarımızın başına gelenleri biliyoruz. AK Parti gibi bir siyasi hareketin insanın vücuduna zarar vereceği reddedeceğini herkes bilir. Meclis gündemine getireceğiz. İBB’de Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı’nın kurulmasını teklif edeceğiz. Türkiye’de önümüzdeki ay Meclis’te İBB bünyesinde bir bağımlılıkla mücadele araştırma komisyonunun kurulmasını teklif olarak getirip karara bağlayacağız.”

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