25 Eylül 2025 Perşembe
Politika

CHP'nin iftirasını Cemil Tugay yalanladı: Bakanlık bize bir yol açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in İzmir'de çöplerin toplanmaması ile ilgili bakanlıkları hedef alması sonrası konuya açıklık getirdi. Tugay, Zeybek'in yanlış bilgilendirildiğini belirterek, 'Harmandalı'nı Bakanlık kapatmadı, şehrimizin sorunlarının çözümü için bize bir yol açtı' ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2025 Perşembe 13:24
CHP'nin iftirasını Cemil Tugay yalanladı: Bakanlık bize bir yol açtı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde "İzmir'de çöp depolama alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatıldı." iddiasını ortaya attı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Zeybek'in sözlerini tek tek yalanladı.

Beceriksizliklerini Bakanlığa iftira atarak örtmeye kalktılar

"ZEYBEK YANLIŞ BİLİYOR, BAKANLIK BİZE YOL AÇTI"

Tugay, "Bu konuyu açıklamak zorunda kalmamın bir nedeni dün Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in İzmir ile ilgili söylediği sözler ve buna AK Partili siyasetçilerin gösterdiği sert reaksiyon. Zeybek'le telefonda görüştüm, kendisi yanlış bilgilendirilmiş, Harmandalı'nı Bakanlık kapatmadı, şehrimizin sorunlarının çözümü için bize bir yol açtı." dedi.

"DOĞRULAR İFADE EDİLMELİ"

Tugay sözlerine şöyle devam etti: Bu süreci AK Parti İl başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan yakından takip etti. Bu sürecin çözümünde katkıları olmuştur. Doğruların ifade edilmesi açısından bunları söylüyorum.

