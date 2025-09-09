İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,277
  • EURO
    48,6194
  • ALTIN
    4847.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'nin ikiyüzlülüğü... Gürsel Tekin masayı yumruklayarak yüzlerine vurdu: Ertan Yıldız'ı değil beni partiden atıyorlar
Politika

CHP'nin ikiyüzlülüğü... Gürsel Tekin masayı yumruklayarak yüzlerine vurdu: Ertan Yıldız'ı değil beni partiden atıyorlar

Gürsel Tekin, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız üzerinden partisine tepki göstererek, “Ben onların arkadaşı değilim, beni partiden atıyorlar ama Ertan Yıldız partide” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ9 Eylül 2025 Salı 11:11 - Güncelleme:
CHP'nin ikiyüzlülüğü... Gürsel Tekin masayı yumruklayarak yüzlerine vurdu: Ertan Yıldız'ı değil beni partiden atıyorlar
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.

İl binası önünde açıklama yapan Gürsel Tekin'e CHP'liler pet şişeli saldırıda bulundu. Tekin, "Tepki CHP'lilerden değil kim olduklarını biliyorum. Biz kayyum değiliz, isterlerse kurşun atsınlar" dedi. Gürsel Tekin, görevi devralmak için, polisler eşliğinde binaya giriş yaptı.

TEKİN UĞRADIĞI HAKSIZLIKLARI ANLATTI

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile il binasında görüştü. Gürsel Tekin konuşma esnasında uğradığı haksızlıkları anlattı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız'ı hatırlatan Tekin, "Ben Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilim. Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.