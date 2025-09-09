Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.

İl binası önünde açıklama yapan Gürsel Tekin'e CHP'liler pet şişeli saldırıda bulundu. Tekin, "Tepki CHP'lilerden değil kim olduklarını biliyorum. Biz kayyum değiliz, isterlerse kurşun atsınlar" dedi. Gürsel Tekin, görevi devralmak için, polisler eşliğinde binaya giriş yaptı.

TEKİN UĞRADIĞI HAKSIZLIKLARI ANLATTI

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ile il binasında görüştü. Gürsel Tekin konuşma esnasında uğradığı haksızlıkları anlattı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş ve etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız'ı hatırlatan Tekin, "Ben Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilim. Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide" dedi.