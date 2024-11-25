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Politika

CHP'nin ikiyüzlülüğüne sert tepki! Başkan Erdoğan: Sözleşme değil kanunlar yaşatır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' programında konuştu. Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden ısrarla yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağını olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin iddialarının aksine, sözleşmeden (İstanbul Sözleşmesi) çekilme ile hükümetimizin kadına yönelik şiddetle mücadele iradesi arasında hiçbir illiyet bağı yoktur. Sözleşme yaşatır sloganı hiçbir anlam taşımıyor. Batılı ülkelerdeki vahim tabloyu bilmiyor ya da bilmek görmek istemiyorlar. Sözleşme değil kanunlar yaşatır. Hazırladığımız eylem planlarını kararlılıkla takip ediyoruz' dedi. Kadın haklarını İstanbul Sözleşmesi'ne sıkıştıran CHP yönetiminin Diyarbakır annelerine kayıtsız kaldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Lideri Özel, iradesini bölücü örgütün komiserlerine teslim edenlerle dayanışma sergilemek için koşa koşa yanlarına giderken, yüreği yanık Diyarbakır Anneleri'nden bir selamı niçin esirgiyor? dedi.

25 Kasım 2024 Pazartesi 13:37 - Güncelleme:
CHP'nin ikiyüzlülüğüne sert tepki! Başkan Erdoğan: Sözleşme değil kanunlar yaşatır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bir eş, bir baba ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların onurluca yaşama haklarını koruma mücadelelerinde daima yanlarında olacağımı tekrar ifade ediyorum"

"Filistinli, Lübnanlı kadınlara şu mesajı iletmek istiyorum, Türkiye'nin tüm kadınlarının kalpleri de sizlerle birlikte atıyor. Sizin için dua ediyor"

"Batılı devletlerin sırtını döndüğü, Filistinli ve Lübnanlı kadınlara şu mesajı tüm samimiyetimle iletmek istiyorum; Şiddete uğrayan tüm kadınlarla olduğu gibi sizinle de tam bir dayanışma halindeyiz"

"Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti, öldürmekten zevk alan seri katiller gibi her gün onlarca kadını, çocuğu, yaşlıyı, bebeği hunharca katlediyor"

"(Filistinli kadınlara) Siyonist lobinin baskılarına aldırmadan tepkimizi gösterecek, en temel hakkınız olan yaşam hakkınızı savunmaktan geri durmayacağız"

"Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Eşrefi mahlukat olan insana, özellikle de kadınlara yönelik şiddet kabul edilemez bir vandallıktır"

"Kadına el kaldıran, fiziki ya da psikolojik şiddet uygulayan herkes hak ettiği cezayı mutlaka çekmelidir, bunu temin etmek de devletin asli görevidir"

"Muhalefetin, İstanbul Sözleşmesi üzerinden ısrarla yürütmek istediği sanal tartışmaların hiçbir dayanağı yoktur. Muhalefetin iddialarının aksine, sözleşmeden (İstanbul Sözleşmesi) çekilme ile hükümetimizin kadına yönelik şiddetle mücadele iradesi arasında hiçbir illiyet bağı yoktur"

"(İstanbul Sözleşmesi) 'Sözleşme yaşatır' sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor"

"CHP'li yöneticilerin son günlerde safsata dediği, güya yalan olduğunu iddia ettiği zulümlere bu ülkede biz son verdik"

"CHP Lideri Özel, iradesini bölücü örgütün komiserlerine teslim edenlerle dayanışma sergilemek için koşa koşa yanlarına giderken, yüreği yanık Diyarbakır Anneleri'nden bir selamı niçin esirgiyor?"

"(Diyarbakır anneleri) Kadın haklarını İstanbul Sözleşmesi'ne sıkıştıran CHP yönetimi neden bu kahraman annelerin acılarına yıllardır bigane kalıyor"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • kadın
  • şiddet

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