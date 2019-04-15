CHP’nin ırkçısı vicdansızlıkta sınır tanımıyor
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve gelince ilk olarak Suriyelilere yönelik ayni ve nakdi yardımları kesti. Olumlu tepkiler aldığını savunan Özcan yeni hedefinin ise Iraklı, Suriyeli ve Afgan göçmenler olduğunu açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bolu’dan belediye başkanı seçilen ve Kur’an-ı Kerim’i öptükten sonra görevine başlayan CHP’li Tanju Özcan’ın ilk icraatı, yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması için verdiği talimat olmuştu.
Mültecilere belediye kasasından yapılan yardımlara son veren Özcan, bir de olumlu tepkiler aldığını dile getirdi. Özcan açıklamasında “Burada Iraklı, Suriyeli ve Afgan göçmenler var. 4 ayrı kurumdan para desteği alıyorlar. Belediyeden bu yardımları yapmayı ben uygun görmüyorum dedim” şeklinde konuştu.
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