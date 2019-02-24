'CHP’nin işi engellemek'
Başkan Erdoğan, Haliç’teki tarihi Tersane İstanbul Projesi’nin temel atma töreninde, CHP’nin Türkiye’yi kalkındıracak her hayırlı projenin karşısında yer aldığını vurguladı, “Bunların ufku, kendi sığ dünya görüşlerinin ötesine geçmiyor” dedi.
70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi’nin bulunduğu alana yapılacak olan Tersane İstanbul’un temeli atıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan dev tesisin 60 bin kişiye istihdam oluşturacağını söyledi. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları: “Bugün tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz. Engeller ve provokasyonlarla dolu bir sürecin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. İstanbul’u çok farklı konuma taşıyacak bir projedir. Yap - İşlet - Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı bin 200 olan üç otel inşa edilecek. Ayrıca ilk defa bir Kadın Müzesi’ni burada inşa etmiş olacağız. Beş bin 700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.” “Mimarisiyle konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi 3 yıl ama kasım ayı itibarıyla ilk etabını açacağız. Proje 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır. buraya yıllık ortalama yerli yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Proje İstanbul’un marka değerini arttırmakla kalmayacak Türkiye’nin turizm gelirini arttıracaktır. Haliç’in çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Bu projenin ilk günden itibaren nelere maruz kaldığını siz bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Biz ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl önce bitirmekti. Ancak başını CHP’nin çektiği grubun engellemeleri sonucu projeyi uzun süre yapamadık. CHP İstanbul’a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırıma olduğu gibi, bu projede de soluğu mahkemede aldı. Aynı şeyi AKM’de de yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi’nde de yaptılar.”
6 SENE KAYBETTİRDİLER
“Atatürk kültür merkezinde de Harbiye Kongre merkezinde de aynı şeyi yaptılar. Aslı astarı olmayan iddialarla projeye engel olmak istediler. Bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu an bulunduğumuz mekan İstanbul’un fethinde kadırgaların Haliç’e indiği yerdir. Biz ecdadımızın bu mahalde tersane İstanbul’u yeniden inşaa ediyoruz. Bize 6 sene kaybettirdiler. İsteseler de istemeseler de temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul’un fethinde kadırgaların indiği mekandır.”
BİZ DE DAĞITMAK YOK
“Açıkçası bugünkü şu manzara esaslı bir derstir. Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo, Türkiye’de eser siyasetinin zaferidir. Atatürk Kültür Merkezi’ni inşallah biz açılışını yaptığımızda, bunlara biz niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Aynı şekilde Harbiye Kongre Merkezi’nde tiyatro merkezini çok daha büyük yaptık. Biz orada niye geldiniz demedik ki, hoş geldiniz dedik. Niye? Bizde dağıtmak yok, bizde toparlamak var.”
Projeye göre, peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare. Bilim merkezinde müze mağazası, 3 adet sergi holü, çocuklar için deney istasyonları, sinema salonu, teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyesi, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi birimleri yer alacak.
İSTANBUL
Eski Haliç Tersanesi’nin bulunduğu alana yapılacak olan Tersane İstanbul’un temelini Başkan Erdoğan attı.
HALİÇ'İ ÜST LİGE ÇIKARACAĞIZ
“Haliç’in eski hali neyse İzmir Körfezi de o. Bunun için diyoruz ki, belediyecilik AK Parti’nin işidir. İzmir’i alalım pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz. Şimdi Boğaz’ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız. Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz.. Haliç’i tekrar İstanbul’un incisi yaptık. İnşallah burayı bir üst lige çıkaracağız. Haliç’e doğa parkı yapacağız.”
ELEKTRİK ÇÖPTEN ÇIKIYOR
“14 atık su tesisi daha yapıyoruz. 513 km dere ıslahı yaptık. Günde 19 bin ton çöpü bertaraf ediyoruz. Çöp gazından elektrik enerjisi üretiyoruz. Bir yıllık çöplerden 300 bin hanenin elektriğini çıkarıyoruz. 1994’ten bu güne İstanbul’un yeşil alanlarını 6 kat arttırdık.”
Kahramanmaraş
Başkan Erdoğan, “Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı’ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş’a bağlantı yapıyoruz” dedi.
Halka seslendiği sırada koruma müdürü Muhsin Köse yanına gelerek telefonunu Başkan Erdoğan’a gösterdi. Bunun üzerine vatandaşlara hitaben, ‘Birkaç dakika müsaadenizi istiyorum’ diyen Erdoğan, konuşmasına ara verdi ve telefonla konuşmak üzere sahneden indi.
SURİYE'NİN ÇÖZÜMÜ TÜRKİYE'DE
Kahramanmaraş’ta konuşan Erdoğan: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına dönmek istiyor. Gelin İdlib’i tamamen güvenli hale getirelim, Münbiç’i sahiplerine teslim edelim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Müftülük Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Suriye konusuna değinen Erdoğan şunları söyledi: “Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır. Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir. Biz de bunu ilanihaye yapacak değiliz. Bugün Suriye topraklarından kaçanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye’nin güvenli hale getirdiği, yerlerdir. Biz diyoruz gelin İdlib bölgesini güvenli hale getirelim. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Tüm dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun. Temennimiz bunu müttefiklerimizle iş birliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız.”
MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKIN
“Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Maraş’ın istiklali demek, Türkiye’nin istiklali demektir. Maraş Türkiye’nin kalem kaşıdır, Maraş Türkiye’nin köşe taşıdır. Maraş’ı kahraman kılan şehitlerimizi, gazilerimizi selamlıyorum. Bu vesileyle Maraş dağlarında elim bir kazada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Maraş, hep yaptığı gibi inşallah 31 Mart’ta milli iradeye de sahip çıkacak.”
30 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK
“Biz Kahramanmaraş’ı tarihinin en güzel hizmetleriyle kavuşturduk. 30 katrilyon yatırım yaptık buraya. Biz Kahramanmaraş’a aşığız çünkü. Durmayacağız çalışacağız. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk, yurtlar yaptık, spor salonları yaptık. Kahramanmaraş içinde bir millet bahçemiz var. Toplam bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’ta 3270 konut projesini hayata geçirdik. Şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, engellilerimize 3.2 katrilyon tutarında yardımda bulunduk. 13’ü hastanelerden oluşan toplam 86 tesisi Kahramanmaraş’a kazandırdık. EXPO 2023 için Kahramanmaraş hazırlanıyor. Bu organizasyon ile Maraş’ı dünyaya tanıtacağız. Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı’ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş’a bağlantı yapıyoruz. Etüt çalışmalarına devam ediyoruz.
31 Mart’tan sonra ABD’ye gidebilirim
Başkan Erdoğan, seçim atmosferi ve meydanlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu canlı yayında önemli açıklamalar yaptı:
MEYDANLAR: Erken başladığımız seçim kampanyası ile birlikte meydanlar şu an gayet iyi. Milletim, ülkeye en ufak bir yatırımı olmayanların tuzağına düşmemeli.
ŞEHİR PLANLARI: Özellikle şehir planları büyük önem arz ediyor. Ne tür sıkıntılar çekiyorsak plansızlıktan çekiyoruz.
ANKARA: Mehmet Özhaseki Bey 5 dönem Kayseri’de başkanlık yapmış bir isim. Hakikaten çok farklı bir Kayseri inşaa etti. Çevre Şehircilik Bakanı olarak da en büyük ispatı Güneydoğu, Doğu’dur.
KAYYUM: Terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız.
CHP-İP-HDP İTTİFAKI: Kandil’le Pensilvanya ile iletişim ağları kesilmiş değil. Yeri geliyor Pensilvanya bunlarla koordine vaziyette. Bunların siyaset etme anlayışını etkiliyor. Aynı şekilde Kandil’de verdiği mesaj ve isimlerle bunları etkiliyor.
TANZİM SATIŞLAR: Zincir marketler neden rahatsız oluyor? Biz devletsek bu zulmü ortadan kaldırmalıyız. İcabında biz 81 ilde bunu yaygınlaştırırız.
TRUMP’LA GÖRÜŞME: Görüşmelerimiz gayet olumlu geçiyor. Bizi Amerika’ya davet etti. 31 Mart’tan sonra Washington’a gidebilirim ya da kendileri Türkiye’ye gelebilir.
GÜVENLİ BÖLGE: Güvenli bölge konusunu Sayın Trump ile olayı belli bir noktaya taşıdık. Güvenli bölgeyi bizim stratejik anlayışımız dışına taşınırsa bunu kabul etmemiz mümkün değil.
AP’YE TEPKİ: Avrupa Parlamentosu’nun kararının (müzakerelerin askıya alınması) herhangi bir kıymeti harbiyesi yoktur.
KAŞIKÇI CİNAYETİ: Bunu Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek? Talimat veren isim belli. ABD’den gelen heyet bile kararı adeta kendi aralarında vermiş konumunda. Ama konuşamıyorlar.
MISIR’DA 9 GENCİN İDAMI: Sisi göreve geldikten sonra 42 kişiyi idam ettiler ve en son bu 9 genci idam ettiler. Bu yenilir yutulur bir şey değildir. Batı’nın sesini duyuyor musunuz?
Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Hande Fırat ile Hakan Çelik’in sorularını cevapladı.
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