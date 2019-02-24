'CHP’nin işi engellemek'

70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi’nin bulunduğu alana yapılacak olan Tersane İstanbul’un temeli atıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan dev tesisin 60 bin kişiye istihdam oluşturacağını söyledi. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları: “Bugün tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz. Engeller ve provokasyonlarla dolu bir sürecin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. İstanbul’u çok farklı konuma taşıyacak bir projedir. Yap - İşlet - Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı bin 200 olan üç otel inşa edilecek. Ayrıca ilk defa bir Kadın Müzesi’ni burada inşa etmiş olacağız. Beş bin 700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.” “Mimarisiyle konumuyla şehrimize layık bu projenin yatırım süresi 3 yıl ama kasım ayı itibarıyla ilk etabını açacağız. Proje 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır. buraya yıllık ortalama yerli yabancı 30 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Proje İstanbul’un marka değerini arttırmakla kalmayacak Türkiye’nin turizm gelirini arttıracaktır. Haliç’in çilesi çok. Bu çile bu eserle çok farklı bir dönüşümü yaşıyor. Bu projenin ilk günden itibaren nelere maruz kaldığını siz bilmiyorsunuz diye düşünüyorum. Biz ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl önce bitirmekti. Ancak başını CHP’nin çektiği grubun engellemeleri sonucu projeyi uzun süre yapamadık. CHP İstanbul’a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırıma olduğu gibi, bu projede de soluğu mahkemede aldı. Aynı şeyi AKM’de de yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi’nde de yaptılar.”

6 SENE KAYBETTİRDİLER

“Atatürk kültür merkezinde de Harbiye Kongre merkezinde de aynı şeyi yaptılar. Aslı astarı olmayan iddialarla projeye engel olmak istediler. Bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu an bulunduğumuz mekan İstanbul’un fethinde kadırgaların Haliç’e indiği yerdir. Biz ecdadımızın bu mahalde tersane İstanbul’u yeniden inşaa ediyoruz. Bize 6 sene kaybettirdiler. İsteseler de istemeseler de temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum. Şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul’un fethinde kadırgaların indiği mekandır.”