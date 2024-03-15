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Politika

CHP'nin işi gücü algı: AK Parti'nin projesini sahiplenip kendi reklamlarını yaptılar

Yerel seçimlerle birlikte proje çalışmaları yerine algı propagandası yapan CHP bu kez pes dedirtti. CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz'ün seçim vaadi olarak gösterdiği bir projesinin AK Partili Çekmeköy Belediyesine ait olduğu ortaya çıktı.

15 Mart 2024 Cuma 16:34 - Güncelleme:
CHP'nin işi gücü algı: AK Parti'nin projesini sahiplenip kendi reklamlarını yaptılar
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Genel seçimlerin hemen ardından koltuk kavgalarının başladığı CHP yerel seçim sürecinde projelerinden daha çok algıları ile gündeme geliyor.

CHP Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz'ün "Otopark sorununa çözüm" diyerek duyurduğu proje 'kopya' çıktı. "Yeni otoparklar yapacağız" diyerek yeraltı otoparkı vaat eden CHP'li Gürbüz'ün proje görselinin AK Parti'den 'çalındığı' öğrenildi.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ'NİN PROJESİNİ SAHİPLENDİLER!

Gürbüz'ün bilboarda astırdığı projede, AK Parti Çekmeköy Belediyesi'nin yapımı devam eden Yaşar Doğu Parkı'nın yeraltı Otopark yapım projesinin görseli kullanıldı.

Çekmeköy Belediye Başkanı ve 2024 adayı Ahmet Poyraz'ın projesine ait görselin 2023 Ağustos ayında belediyenin resmi hesaplarından paylaşıldığı görüldü.

CHP'li adayın AK Parti'den çaldığı proje görseli sosyal medyada alay konusu oldu.

  • Sinop Belediye Başkan adayı Metin Gürbüz
  • çekmeköybelediyesi
  • ak parti

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