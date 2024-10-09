CHP Genel Başkanı Özel, son dönemde daha görünür hale gelen kadına yönelik şiddet olayları üstünden hükümete yönelik skandal ifadeler kullandı. LGBT lobisinin ısrarla öne sürdüğü "İstanbul Sözleşmesi"ne dönülmesini istedi.

'TÜRKİYE'DE YAŞANMAZ' ALGISIYLA 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' İSTEĞİ

Özel, 'Narin cinayeti', 'Sıla bebeğin taciz edilerek yaşamını yitirmesi', 'Fatih'teki korkunç olay', 'Beyoğlu'nda sokak ortasında taciz olayı'nı gerekçe göstererek LGBT lobisinin desteklediği 'İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesini istedi.

Bunların yanı sıra olaylar üzerindeki sosyal medya etkisi, güvenlik kamerası, cep telefonu kayıtları ve vatandaş haberciliği şiddeti daha görünür hale getirdi.

Tüm bunlarla beraber yürütülen kirli operasyonlarla bir kez daha 'Türkiye'de yaşanmaz' algısını pekiştirmek için kampanyalar başlatıldı.

Özel, açıklamasında, "Kadınları katlediyorlar. Kesiyorlar. Canice cinayetler işliyorlar. Niye çünkü cezasızlık kültürü var. Bir kapıdan sokuyorsun. Öbür kapıdan çıkıyorlar." İfadelerine yer verdi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZASI GEREKTİREN SUÇLARA KANUNİ DÜZENLEME

24 TV analizine göre Türkiye'de cinayet işleyip de cezasız kalmayan hiçbir suçlu yok. Ancak özellikle, hırsızlık, darp, sarkıntılık, tehdit gibi 4 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğu aktarıldı.

BAHÇELİ: ŞİDDETE KARŞI SIFIR TÖLERANS GEREKMEKTEDİR

MHP lideri Devlet Bahçeli, son yaşanan olaylarla ilgili Şiddete karşı sıfır töleransla muamele etmekten başka seçeneğimiz kalmamıştı. Bugünün insanı bugünün şiddet sahnesinde görünen ısdırap verici vakalar karşısında bezgin ve bitkindir" dedi.

4 YILA KADAR HAPİS CEZALARINDA DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANMASI

Bakan Tunç ise konuya 'cezasızlık algısı' üzerine:

"Bazı suçlar bakımından denetimli serbestlik uygulanır mı, uygulanmaz mı bunu yine ceza hukukçuları ile konuşmamız gerekir. Kasten öldürme suçları, kasten yaralama suçlarında özellikle denetimli serbestlik uygulamalarının toplumda eleştiriye neden olduğunu görüyoruz... Tüm bu toplumdan gelen eleştirileri dikkate almak durumundayız. Özellikle toplumu suçtan korumalıyız." şeklinde konuştu.

LGBT LOBİSİNİN SÖZCÜSÜ CHP'NİN GERÇEK DERDİ NE?

"İstanbul sözleşmesi kadını koruyacak. Yeni düzenlemeler gelecek. Sonra kanunları iyi yapmadılar. Bir gecede buradan çıktılar." şeklindeki sözleriyle 'İstanbul Sözleşmesi'ni ön planda tutan Özgür Özel, sapkın lobiye hizmet ederek LGBT dayatması yapıyor.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDEN KALDIRILDI?

LGBT dayatması ve eşcinselliği özendirmesi sebebiyle Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden 2021 yılında çekildi. Ancak CHP, söz konusu gerekçeleri görmezden gelerek İstanbul Sözleşmesi feshini 'Devlet kadının arkasından çekildi' algısı oluşturmayı sürdürüyor.

12 YIL ÖNCE KADININ KORUNMASI KONUSUNDA PEKÇOK DÜZENLEMEYE İMZA ATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkede kadına yönelik şiddetle mücadelede en büyük devrimi 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile yaptık." demişti.

TÜRKİYE BATILI ÜLKELERE GÖRE SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEDE ÇOK DAHA İYİ DURUMDA

Yapılan analizlere göre Türkiye, tecavüz vakalarında 99'uncu sırada yer alıyor. CHPlilerin hayranlık duyduğu Batılı ülkelerden İsveç, yüz bin kişide 65 tecavüzcü ile 6'ıncı sırada bulunuyor. Bunu Belçika, ABD, İzlanda, Norveç, Finlandiya ve Almanya takip ediyor.

Ayrıca Türkiye'yi uyuşturucu merkezi gibi göstermeye çalışanlar yapılan operasyonları, rekor yakalama oranlarını görmezden geliyor.

İsveç, İngiltere, Finlandiya, İrlanda, Norveç, Danimarka, Estonya, Slovenya, Avusturya, uyuşturucudan ölüm listesinde Türkiye'nin üstünde yer alıyor.

TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCUDAN ÖLÜM ORANI BİR MİLYON KİŞİDE 12 KİŞİ

Tüm bu istatistikler yaşanan sorunların üstünün örtülmesi ya da görmezden gelinmesi anlamına gelmiyor. Tüm dünya benzer sorunlara çözüm arayışında... Türkiye de öyle...

İnternette kısa bir gezintiyle tüm bu gerçekleri görmek mümkün... Mesele, acılar üzerinden siyaset devşirmek, oy peşinde koşmak, karalama haberciliği yapmak değil, sorunlara gerçek çözümler önermek olmalı...

Milletin muhalefetten beklentisi bu...