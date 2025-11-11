İSTANBUL 19°C / 13°C
  • CHP'nin kapatılacağı iddiası! Başsavcılık: Tamamen dezenformasyon ve art niyetli
Politika

CHP'nin kapatılacağı iddiası! Başsavcılık: Tamamen dezenformasyon ve art niyetli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda CHP'nin kapatılmasının talep edildiği şeklindeki yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

AA11 Kasım 2025 Salı 20:05
CHP'nin kapatılacağı iddiası! Başsavcılık: Tamamen dezenformasyon ve art niyetli
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda CHP'nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde dezenformasyon amaçlı haberler görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasından ibarettir. Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

