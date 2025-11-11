CHP'nin kapatılacağı iddiası! Başsavcılık: Tamamen dezenformasyon ve art niyetli

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarında bugün kamuoyuna duyurulan iddianamede ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazıda CHP'nin kapatılmasının talep edildiği şeklinde dezenformasyon amaçlı haberler görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yazımız adı geçen partinin bir kısım mali usulsüzlüklerinin tespit edilmesi üzerine kanuni zorunluluk gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasından ibarettir. Tamamen dezenformasyon ve art niyetli olduğu anlaşılan bu tür yayınlara itibar edilmemesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.