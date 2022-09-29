Geçtiğimiz günlerde Mersin'de polisevine yapılan alçak saldırının faillerinden birisinin CHP'nin TBMM'ye sunduğu 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'ndaki Dilşah Ercan olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin kabahatlerini örtemeye çalışan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Gazeteci Nedim Şener'e yönelik asılsız iddialarda bulunmuş, hatta Şener'le görüştüklerini iddia etmişti. Nedim Şener hakkındaki iddialara yönelik 24 TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Nedim Şener, CHP'li Özgür Özel'in asılsız iddialarına yönelik, 24 TV ekranlarında İbrahim Güneş'in sunduğu Moderatör programına değerlendirmelerde bulundu.
Konu hakkında kendisiyle ceza evinde görüşülmesini mümkün olmadığını dile getiren Nedim Şener, "Cezaevinde benimle bu konuda görüşmeleri mümkün değil. Ama Özgür Özel ne yaptı? Buradaki kabahatini, hatasını örtmek için tuttu "Efendim burada Nedim Şener ile de görüşüldü" dedi.
Ciddi bir açıklama yapmak istediğini belirten Şener, "Ben böyle ciddi bir açıklama yapmak istiyorum; Mart'ta tutuklanmışım Ağustos'a kadar Özgür Özel'in gelmesini beklemişim? O güne kadar onlarca yüzlerce gazeteci, grup bize geldi." ifadelerini kullandı.
Öte yandan programa katılan 24 TV Güvenlik Analisti Yusuf Alabarda ise, "PKK'nın atmış olduğu iddialar, ortaya koymuş olduğu şeyler ne zamandan bu yana bir partinin gündemine gelebiliyor?" dedi.
Ahmet Şık hakkında açıklamalarda bulunan Nedim Şener, "Gidip PKK'nın siyasi kolu HDP'den milletvekili olmuş, arkasından devlete terörist demiş ama PKK'ya asla terörist diyemeyen bir zavallı haline dönüşmüş." dedi.
Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesini sürdüren Gazeteci Nedim Şener, "Dibine kadar çamura batmış durumdalar. Terör örgütü ile bu kadar içli dışlı durumdalar. Dünyanın hiçbir yerinde bu kabul edilmez." ifadelerini kullandı.
Özel ve Ağbaba'nın söylemlerine ilişkin 'başı kesik tavuk gibi neler söyleyeceğini karıştırmış' diyen Yusuf Alabarda ise, "Özgür özel ve Veli Ağbaba adeta başı kesik bir tavuk gibi neler söyleyeceğini karıştırmış bir şekilde konuşmalar gerçekleştiriyor." dedi.
Özgür Özel'in Hikmet Çiçek'in yazısını okuduğunu söyleyen Şener, "Özgür Özel, Hikmet Çiçek'in yazısını okumuş sanki ona söylemişim gibi birtakım şeyleri alıp bugün açıklıyormuş gibi davranıyor." şeklinde konuştu.
Star Gazetesi