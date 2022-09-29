Geçtiğimiz günlerde Mersin'de polisevine yapılan alçak saldırının faillerinden birisinin CHP'nin TBMM'ye sunduğu 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'ndaki Dilşah Ercan olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin kabahatlerini örtemeye çalışan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Gazeteci Nedim Şener'e yönelik asılsız iddialarda bulunmuş, hatta Şener'le görüştüklerini iddia etmişti. Nedim Şener hakkındaki iddialara yönelik 24 TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Nedim Şener, CHP'li Özgür Özel'in asılsız iddialarına yönelik, 24 TV ekranlarında İbrahim Güneş'in sunduğu Moderatör programına değerlendirmelerde bulundu.

TERÖRİST "GAZETECİ" TARTIŞMASI

Konu hakkında kendisiyle ceza evinde görüşülmesini mümkün olmadığını dile getiren Nedim Şener, "Cezaevinde benimle bu konuda görüşmeleri mümkün değil. Ama Özgür Özel ne yaptı? Buradaki kabahatini, hatasını örtmek için tuttu "Efendim burada Nedim Şener ile de görüşüldü" dedi.

CHP KARA LİSTEYİ NEDİM ŞENER İSMİYLE Mİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR?

Ciddi bir açıklama yapmak istediğini belirten Şener, "Ben böyle ciddi bir açıklama yapmak istiyorum; Mart'ta tutuklanmışım Ağustos'a kadar Özgür Özel'in gelmesini beklemişim? O güne kadar onlarca yüzlerce gazeteci, grup bize geldi." ifadelerini kullandı.

"PKK'NIN İDDİALARI NE ZAMANDAN BERİ PARTİ GÜNDEMİ OLABİLİYOR"

Öte yandan programa katılan 24 TV Güvenlik Analisti Yusuf Alabarda ise, "PKK'nın atmış olduğu iddialar, ortaya koymuş olduğu şeyler ne zamandan bu yana bir partinin gündemine gelebiliyor?" dedi.

"AHMET ŞIK DİMDİK DURDU" NE DEMEK?

Ahmet Şık hakkında açıklamalarda bulunan Nedim Şener, "Gidip PKK'nın siyasi kolu HDP'den milletvekili olmuş, arkasından devlete terörist demiş ama PKK'ya asla terörist diyemeyen bir zavallı haline dönüşmüş." dedi.

"DİBİNE KADAR ÇAMURA BATMIŞ DURUMDALAR"



Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmesini sürdüren Gazeteci Nedim Şener, "Dibine kadar çamura batmış durumdalar. Terör örgütü ile bu kadar içli dışlı durumdalar. Dünyanın hiçbir yerinde bu kabul edilmez." ifadelerini kullandı.

"BAŞI KESİK TAVUK GİBİ..."

Özel ve Ağbaba'nın söylemlerine ilişkin 'başı kesik tavuk gibi neler söyleyeceğini karıştırmış' diyen Yusuf Alabarda ise, "Özgür özel ve Veli Ağbaba adeta başı kesik bir tavuk gibi neler söyleyeceğini karıştırmış bir şekilde konuşmalar gerçekleştiriyor." dedi.

Özgür Özel'in Hikmet Çiçek'in yazısını okuduğunu söyleyen Şener, "Özgür Özel, Hikmet Çiçek'in yazısını okumuş sanki ona söylemişim gibi birtakım şeyleri alıp bugün açıklıyormuş gibi davranıyor." şeklinde konuştu.