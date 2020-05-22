İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8068
  • EURO
    7,4218
  • ALTIN
    378.947
  • BIST100
    103082
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • CHP'nin ''kiralık vekil'' oyunu çöktü... AK Parti: Hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz
Politika

CHP'nin ''kiralık vekil'' oyunu çöktü... AK Parti: Hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz

AK Grup Başkanı Naci Bostancı, 'Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz' dedi.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:01 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 14:34
ABONE OL

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, son dönemde siyasi partiler arasında milletvekili transferi tartışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bostancı, "Halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız. Siyasi rekabet, partilerin kurallar dahilinde; ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım; herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez" ifadelerini kullandı. 

Selçuk Bayraktar paylaştı: Bizimkisi biraz delilik... Yeniden doğuşun hikayesi geliyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.